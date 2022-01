Nouveau plus haut historique pour le CAC 40, qui s'installe au dessus des 7 200 points

(AOF) - Les marchés boursiers européens connaissent un début d'année favorable. Le CAC 40 enregistre ainsi un nouveau plus haut absolu en progressant de 0,90% à 7 217,76 points après avoir progressé de près de 29% en 2021. Les premiers jours de l'année sont traditionnellement marqués par des flux d'argent frais, qui soutiennent les indices. La progression est quasiment générale à la Bourse de Paris. Si le secteur manufacturier de la zone euro a ralenti en décembre, selon les indices des directeurs d'achat d'IHS Markit, il se maintient solidement en zone d'expansion.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.