Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nouveau plus bas historique pour la livre turque information fournie par AOF • 16/12/2021 à 12:00



(AOF) - La livre turque n’en finit plus de dégringoler. La devise a touché ce matin un plus bas historique à 15,27 livres turques pour un dollar. A la mi-journée, elle évolue autour de 15,19 livres turques pour un dollar, soit une chute de 2,68%. Malgré une inflation dépassant les 21% en novembre sur un an, les économistes anticipent que la Banque centrale turque (TCMB) devrait réduire (à nouveau) de 100 points de base son principal taux directeur pour le porter à 14%.



C'est précisément l'opposé de ce que préconise la théorie économique classique.



L'institution se plie aux injonctions de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a régulièrement exprimé son hostilité à un tour de vis monétaire.