Nouveau plus bas historique de la lire turque et ce n'est sans doute par fini

" Par conséquent, je dois conclure que l'érosion de la valeur de la lire va se poursuivre. Probablement même à une vitesse plus élevée que dans le passé récent ", prévient le cambiste. " La lire a a baissé à un rythme annuel d'environ 36% par rapport au dollar américain depuis le début du mois de mai ", observe MUFG.

Selon lui, non car nous savons depuis 2018 que la politique de taux d'intérêt bas repose sur une erreur d'appréciation qui pourrait être clarifiée en quelques secondes grâce aux conseils d'experts en politique monétaire.

(AOF) - 20,42 lires turques étaient nécessaires pour obtenir 1 dollar en milieu de séance, soit son niveau le plus faible jamais atteint. La devise turque souffre de la réélection de Recep Tayyip Erdoğan au poste de président. " S'agit-il d'un moment propice pour qu'Erdoğan admette que sa politique de taux d'intérêt bas de ces dernières années était erronée et qu'elle a causé des dommages ? " s'interroge Commerzbank.

