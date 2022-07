Nouveau coordonnateur du Pôle commun Assurance Banque Epargne à l'AMF et l'ACPR

De 2016 à 2021, il était chef de mission en contrôle sur place banque et assurance pour l'ACPR et la BCE. Il a également animé une activité de médiation en assurance-crédit consécutivement au premier confinement.

Après un passage par l'Inspection générale, il a notamment travaillé à la Banque d'Angleterre et occupé les fonctions de responsable d'un service de supervision bancaire puis de directeur adjoint des contrôles spécialisés et transversaux en assurance de l'ACPR.

(AOF) - Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR, succède à Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’Autorité des marchés financiers, comme coordonnateur du Pôle commun aux deux autorités du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2024. Grégoire Vuarlot, 49 ans, est directeur du contrôle des pratiques commerciales de l'ACPR depuis 2021.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.