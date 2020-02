Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Nous sommes libres": A Londres, les Brexiters fêtent la sortie de l'UE Reuters • 01/02/2020 à 01:34









par Elizabeth Howcroft et William James LONDRES, 1er février (Reuters) - Entonnant des chants patriotiques et agitant des drapeaux britanniques, des milliers de personnes ont afflué vendredi soir aux abords du Parlement de Westminster pour célébrer leur moment d'histoire: la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE à minuit heure de Bruxelles (23h00 GMT), marquant la fin d'un interminable feuilleton, trois ans et demi après la courte victoire du "oui" au référendum sur le Brexit qui a divisé le pays. S'est ouverte une période de transition qui doit durer jusqu'au 31 décembre prochain et pendant laquelle, dans les faits, cette rupture géopolitique majeure n'a aucune conséquence. Le Royaume-Uni va rester soumis dans les mois à venir aux règles et obligations communautaires. S'ouvre aussi une nouvelle phase de négociations entre Londres et Bruxelles, qui doivent établir les termes de leurs futures relations, notamment commerciales. Pendant que le Premier ministre britannique Boris Johnson, figure du Brexit, se voulait discret, prenant part à une réception privée au 10 Downing Street, plus de 5.000 personnes s'étaient réunies à quelques pas de là pour fêter bruyamment le Brexit. Lorsque l'horloge a affiché 23h00 (23h00 GMT), la foule a basculé dans la liesse, au son de feux d'artifice et flûtes de champagne en mains. "C'est un jour fantastique, un jour vraiment fantastique. On l'attendait depuis longtemps", a déclaré Tony Williams, un homme âgé de 53 ans résidant dans le sud-est de Londres. "Nous sommes libres", a-t-il ajouté. "Nous l'avons fait, et c'est un plaisir immense". Partisans du Brexit de tout âge se sont massés sur la place du Parlement pour écouter l'autre figure des "Brexiters", Nigel Farage, et faire montre d'un mélange de nostalgie, de patriotisme et de défiance. "Nous l'avons fait. Nous avons transformé le paysage de notre pays", a lancé Farage à la foule. "Nous faisons la fête ce soir parce que nous savons que c'est le moment le plus important de l'histoire moderne de notre grand pays (...) La guerre est finie, nous avons gagné. Un montage vidéo relatant l'histoire de la relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe a provoqué des huées lorsque des pro-Europe comme l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair sont apparus à l'écran, tandis que les images des eurosceptiques Boris Johnson, Nigel Farage et Margaret Thatcher ont donné lieu à des clameurs. C'est la première fois, en plus de 60 ans de construction européenne, qu'un pays membre largue ainsi les amarres. "Nous voulons que ce soit le début d'une nouvelle ère de collaboration amicale entre l'Union européenne et un Royaume-Uni plein d'énergie", a déclaré Boris Johnson, dans une allocution retransmise à une heure de l'échéance. (William James, Elizabeth Howcroft et Andy Bruce; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.