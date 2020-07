Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nous ne sommes pas dans une deuxième vague de l'épidémie, dit Olivier Véran Reuters • 29/07/2020 à 08:50









PARIS, 29 juillet (Reuters) - La France n'est pas entrée dans une "deuxième vague du coronavirus" mais se trouve dans une poursuite de l'épidémie, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur LCI. "On n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus, on est dans la poursuite d'une épidémie, à plus ou moins bas bruit, en fonction des pays et villes concernés", a-t-il dit en réponse à une question sur la hausse des cas confirmés observés ces derniers jours en France. "Nous testons beaucoup plus, nous passons désormais les 500.000 tests" (par semaine), a-t-il ajouté. "Pour 100 tests, nous étions à 1,1 de tests positifs, nous sommes désormais à 1,3." Interrogé sur un relâchement des mesures de protection et de distanciation sociale au coeur de l'été, le ministre a relevé que "c'est quand on se sent invulnérable qu'on prend le plus de risques". "On regarde au cas par cas. Nous ne voulons pas arriver à un reconfinement (...) La guerre n'est pas terminée", a-t-il martelé. (Henri-Pierre André, édité par Myriam Rivet)

