Nous marchons sur des œufs, le CAC 40 tutoie les sommets !

(Crédits: Adobe Stock)

Le 7 mars 2025

Pendant qu'Emmanuel Macron parle de réarmer de l'Europe face à la menace russe, le marché entend perspectives de paix en Ukraine et opportunités d'investissement. Comment expliquer autrement que le CAC 40 a dépassé les 8.200 points en séance ce jeudi, à deux doigts de ses plus hauts niveaux historiques, le lendemain de l'intervention du président de la République française ? Cette prouesse est d'autant plus remarquable qu'elle est intervenue sans le soutien de Wall Street, qui apporte traditionnellement la liquidité nécessaire à l'épanouissement de la hausse sur les places boursières européennes. Les grands indices américains ont en effet continué de s'affaiblir, notamment le Nasdaq Composite qui menace désormais d'enfoncer les 18.000 points. Les valeurs françaises ne sont bien sûr pas les seules à progresser, le Dax 40 allemand et l'Eurostoxx 50 sont eux aussi à une poignée de points de leurs records absolus.

On rembobine le film pour tenter d'y voir plus clair. Emmanuel Macron a tenu un discours de sursaut parfaitement compréhensible à l'heure où les Européens ne peuvent plus compter sur les Etats-Unis assurer leur protection sur la scène internationale. Plutôt que de paniquer, les marchés voit de manière plus pragmatique dans les discussions en cours à Bruxelles d'un côté, et entre Vladimir Poutine et Donald Trump de l'autre, la chance de parvenir à un cessez-le-feu. Cette perspective constitue un tournant considérable à la fois sur le terrain économique et financier. L'arrêt des combats en Ukraine devrait, en premier lieu, conduire à une baisse du prix de l'énergie en Europe, même si la Russie est clairement désignée comme notre ennemi numéro un. La disparition du principal foyer de tensions inflationnistes va permettre de continuer dans la voie de la réduction des taux d'intérêt, ce qui est bon pour la croissance et autorise une meilleure valorisation des actions. La signature d'un accord de paix entre les deux belligérants devrait relancer la confiance des consommateurs et l'investissement.

Graphique 1

De façon plus mesquine, les marchés européens ont profité cette semaine de la trêve intervenue sur le front de la hausse des droits de douane américains sur les importations de produits en provenance du Vieux continent au premier rang desquelles figurent les automobiles allemandes. Donald Trump, trop occupé à batailler avec le Canada, le Mexique et bien sûr la Chine, peut difficilement se permettre d'ouvrir un nouveau front avec les Européens. Les analystes financiers font aussi remarquer qu'en dépit de la hausse récente du cours des valeurs européennes, celles-ci restent nettement moins valorisées que les américaines, autour de 17 fois les profits attendus sur 12 mois, comparé à 23,8 fois pour le S&P500. Les dernières publications de résultats ont également montré que nos entreprises sont solides, avec des performances ayant dépassé les attentes dans à peu près tous les secteurs d'activité. Dernier élément à prendre en compte les taux d'intérêt de la dette européenne ne se sont pas tendus, notamment en France où les dépenses militaires menacent de faire une nouvelle fois déraper les finances publiques. Même chose en Allemagne où, les mêmes raisons, la sacro-sainte règle interdisant de présenter un budget en déficit vit probablement ses dernières heures.

A l'exception de notre sélection de fonds ISR/PEA, tous nos portefeuilles PEA profitent de la hausse des valeurs européennes. La sélection Monde fait la course en tête avec un gain de 4,5% sur un mois et de 13,4% sur un an glissant, tandis que le CAC 40 fait moins de 2%. Pas d'arbitrage cette semaine sur cette sélection. Notre désengagement complet de notre exposition aux valeurs américaines nous permet de ne pas subir l'accélération de la baisse de l'autre côté de l'Atlantique (notre position résiduelle de 10 parts de l'ETF Amundi Russel 2000 n'impacte pas la performance globale). Le portefeuille Défensif fait également mieux que l'indice phare de la Bourse de Paris, avec une progression de 3,9% sur un an. L'Offensif affiche de son côté une progression équivalente au CAC 40. Nous avons ce jeudi procédé à trois arbitrages dans le Défensif avec l'achat de 30 actions L'Oréal, 100 Beiersdorf et 100 Dassault Aviation. Dans l'Offensif, nous avons renforcé la ligne Thales de 30 titres supplémentaires et surtout pris une position significative de 1000 actions du sidérurgiste ArcelorMittal, bien placé pour profiter de la hausse des dépenses militaires et d'infrastructures en Europe.

Quelle stratégie pour le mois de mars ? S'agissant de la structuration des portefeuilles, il faut bien reconnaître que nous marchons sur des œufs tant la vigueur persistante des valeurs européennes est en décalage avec Wall Street. Notre échappée perceptible depuis le début de l'année ne cesse de se renforcer alors que nous sommes loin d'avoir tous les atouts de notre côté, avec une croissance économique toujours anémique et un contexte géopolitique pour le moins pesant. Mais la Bourse a sa logique propre. Le fait que nous avançons tous la peur au ventre constitue paradoxalement le principal moteur de la hausse. Les investisseurs sont prudents, ce qui écarte tout risque d'excès au niveau des valorisations. De façon plus prosaïque, une fois que toutes les « mains faibles » ont quitté le marché, les plus gros contingents de vendeurs se sont dissipés, ce qui signifie qu'il ne reste que des acheteurs potentiels. Voilà pour le retour d'expérience d'un investisseur ayant accumulé quelques heures de vol depuis le début de sa carrière !

graphique 2

Mais la peur n'évite pas le danger ! Nous préférons procéder à des choix raisonnés en nous efforçant de diversifier au maximum nos positions. Cette stratégie appliquée à notre sélection d'ETF Monde nous a bien réussi, mais il est plus facile de procéder à des choix de diversification au niveau international que dans le cadre de portefeuilles PEA. Nous cherchons donc à éviter une allocation sectorielle trop prononcée. Nous conservons à la fois des positions fortes le domaine des valeurs financières (banques et assurances), les produits de consommation courante ou de luxe, l'industrie, les services et plus récemment la défense favorisée par le réveil des dépenses militaires sur le Vieux continent. Nous disposons enfin dans tous nos portefeuilles d'un important matelas de liquidités. Celui-ci fait à la fois office de protection en cas de correction toujours possible et de réserve disponible pour renforcer les positions quand les conditions de marché le permettent.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine