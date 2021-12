Notre travail de structuration progressive des portefeuilles porte ses fruits

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 10 décembre 2021

Le rebond de l'indice CAC 40 intervenu cette semaine n'a pas permis aux valeurs françaises de retrouver leurs plus hauts niveaux, mais il marque le retour à une plus grande sérénité. Le redressement de la tendance a largement été facilité par l'annonce de nouvelles plutôt rassurantes sur le front de la pandémie du Covid 19. Selon les dernières informations en provenance du monde médical, il semblerait que les symptômes de l'omicron soient moins graves que prévu.

Même si cette nouvelle variante du virus se révèle beaucoup plus transmissible que les précédentes, il n'y a lieu de redouter, ni une rechute de la croissance mondiale, ni une révision à la baisse des attentes bénéficiaires des entreprises.

Ce rebond signifie aussi que les investisseurs ne sont désormais plus effrayés par un prochain resserrement monétaire de la part des banques centrales américaine et européenne. La bonne tenue du marché en dépit de la quasi certitude d'une prochaine hausse des taux directeurs aux Etats-Unis et d'un probable arrêt, dès mars prochain, du programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP), confirme que cette perspective est désormais pleinement intégrée par le marché.

Les opérateurs ont déjà les yeux tournés vers 2022. La faiblesse persistante des taux d'intérêt les incite à continuer de privilégier les actions à condition bien sûr que les anticipations en matière de progression des chiffres d'affaires, de marges bénéficiaires et de dividendes soient en rendez-vous. Ce retour des acteurs du marché à une analyse plus fondamentale des données financières des entreprises est de bon augure.

Dans ce contexte, nous avons maintenu l'ensemble de nos positions sur le portefeuille Défensif, avec le souci de préserver nos gains de plus de 35% sur les douze derniers mois. Notre travail de sélection des valeurs, toutes choisies pour la solidité de leurs fondamentaux, se révèle payant. Nous avions aussi pris la précaution de procéder au cours de ces derniers mois à des prises de profits appuyées, ayant conduit à porter le niveau des liquidités à hauteur de 45,2% de l'actif total. De ce fait, notre portefeuille Défensif affiche un léger repli de 0,4% depuis le 1er décembre, comparé à une hausse de 1,8% de l'indice CAC 40. Cet écart, est pleinement assumé : il s'explique par notre volonté de préserver la performance acquise sur le court terme.

Même chose pour le portefeuille Offensif, qui est resté à peu près étale depuis le début du mois de décembre, mais qui présente une belle progression de 30% sur les douze mois écoulés. A la différence du Défensif, nous avons sur celui-ci poursuivi nos arbitrages. Après avoir récemment allégé les positions sur Amundi et TF1, nous avons acquis le 9 décembre 200 actions Mersen, le spécialiste français des équipements électriques et des matériaux en graphite. Une affaire en plein renouveau, désormais positionnée sur les activités prometteuses de production d'énergie et l'électronique. Nous avons parallèlement liquidé la position prise sur Bouygues en vendant le même jour les 150 derniers titres dont nous disposions encore sur cette valeur. Cette acquisition d'actions Mersen correspond à notre volonté de renforcer notre présence sur le secteur très porteur des semi-conducteurs, au côté des positions déjà prises sur Soitec et STMicroelectronics. Les différents arbitrages auxquels nous avons procédé au cours de ces derniers mois ont conduit à orienter ce portefeuille dans trois directions bien déterminées : la technologie européenne, l'énergie et un retour prudent sur les valeurs financières qui pourraient bénéficier d'une remontée progressive des taux d'intérêt.

Enfin, avec un gain de 16,3% sur les douze derniers mois glissants, notre portefeuille PEA/ISR continue de bien se comporter. Il se caractérise toujours par une faible volatilité qui confirme tout l'intérêt de sélectionner ses placements sous un angle respectueux, à la fois de l'environnement, et de la responsabilité sociale de nos entreprises.

Bon Week-end à tous,