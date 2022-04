Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Notre stratégie d’investissement se révèle bien adaptée aux incertitudes du moment information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 29/04/2022 à 14:02









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 29 avril 2022 Dans le doute, la sagesse populaire recommande se s'abstenir. C'est ce que nous avons fait cette semaine. Au cours du mois d'avril, les marchés ont enchaîné les séances de hausse et de baisse sans parvenir à trouver une direction claire. Dans ce contexte, notre stratégie d'investissement, ayant consisté à limiter les initiatives et à maintenir un niveau élevé de liquidités sur l'ensemble des portefeuilles, s'est révélée largement payante. Les forces en présence en Bourse sont toujours les mêmes. Du côté les statistiques économiques, la toile de fond est peu réjouissante. Après la Banque Mondiale, le FMI a lui aussi abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 de 4,4% à 3,6%. L'Europe, directement touchée par la guerre en Ukraine, risque de voir sa croissance annuelle tomber à 2,8%. Aux Etats-Unis, les prévisions portent désormais sur une progression de l'activité située autour de 3,2%, contre 4% initialement attendus. Pour couronner le tout, la politique de « zéro Covid 19 » mise en place par la Chine contribue, elle aussi, à accentuer le recul de l'activité dans le monde. laskine L'inflation toujours alimentée par la hausse du prix de l'énergie et des matières premières ne cesse de s'affirmer. Les tensions observées sur les prix sont à l'origine d'une poursuite de la hausse des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. La perspective d'un resserrement monétaire se rapproche de jour en jour. Aux Etats-Unis, les attentes se dirigent désormais vers deux hausses des taux directeurs de 50 points de base chacune avant la fin juin, ce qui correspond au scénario le plus sévère envisagé par les économistes. Un ajustement accéléré de la politique monétaire de la BCE est également en marche de ce côté-ci de l'Atlantique. A la différence des crises précédentes, les investisseurs ne pourront plus compter sur l'arrivée en Bourse d'abondantes liquidités pour alimenter la hausse des cours. Le seul véritable réconfort est venu de la publication des résultats d'entreprises, ces derniers s'étant une fois de plus révélés de bonne facture. C'est le cas, cette semaine de TotalEnergies, Capgemini, Saint Gobain ou Safran. En Amérique du Nord, Meta (ex-Facebook) ou Intel ont agréablement surpris. laskine La stratégie de nous avons adoptée, consistant à éviter toute opération spéculative et à conserver une importante part de liquidités proche de 50% de l'actif dans les portefeuilles Défensif et PEA/ISR, nous a permis de faire mieux que le CAC 40 au cours du mois passé. A la clôture du 28 avril, le portefeuille Défensif affichait sur un mois glissant un repli symbolique de 0,32%, comparé à une baisse de 4% de l'indice CAC 40. Sur cette sélection, nous avons procédé cette semaine à quelques arbitrages : achat de 300 actions Accor et de 570 titres Rexel. Les bons résultats d'Accor publiés en fin de semaine permettent d'espérer une poursuite du rebond du cours de Bourse du groupe hôtelier. L'opération réalisée sur le distributeur français de produits électriques se révèle en revanche décevante (-5,2% sur une semaine), mais nous conservons la position. Nous avons parallèlement pris l'intégralité de nos bénéfices EssilorLuxottica, avec une plus-value de 22% depuis septembre 2000. Le portefeuille orienté vers l'investissement socialement responsable fait également mieux de notre indice de référence, avec 0,81% de baisse. L'Offensif parvient de son côté à un score mensuel carrément positif de 1,28%. Notre stratégie pour les jours à venir : à ce stade, nous ne modifions pas notre politique d'investissement. En dépit du rebond récent des indices, nous avons le sentiment que les marchés devraient encore rester sous pression pendant un certain temps. Le contexte économique demeure très instable. De ce point de vue, l'annonce d'une contraction de 1,4% de l'activité aux Etats-Unis au cours du premier trimestre est peu encourageante. Les bonnes nouvelles en provenance des entreprises ont nettement contribué à soutenir la tendance, mais il faut aussi regarder du côté des déclarations portant sur les perspectives de profits et d'activité. Or, celles-ci se révèlent souvent moins enthousiasmantes que les résultats passés. C'est le cas d'Amazon, dont les dirigeants ont fait part de leur prudence sur ses prévisions annuelles. Apple et Intel sont parvenus à publier de très bons résultats, mais ces deux géants américains de la technologie ont également prévenu le marché que les perspectives pour les mois à venir risquaient de se révéler plus difficiles que prévu. Dans ce contexte, nous avons le sentiment qu'avec 50% de liquidités dans nos portefeuilles Défensif et PEA/ISR, notre stratégie est bien adaptée aux incertitudes du moment. Sur le portefeuille Offensif, nous restons en revanche très présent sur le secteur énergétique et sur celui des matières premières qui n'ont pas fini de bénéficier d'un environnement favorable. Bonne lecture et bon week-end, Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.