Notre stratégie, conserver un niveau de liquidités conséquent

Cette semaine s'est tenue la 13ième édition de la semaine européenne de l'Éducation financière. Boursorama a participé à l'événement en proposant plusieurs webinaires destinés à aider nos concitoyens , notamment les jeunes, à se constituer un capital au travers de l'épargne. Au cours de la conférence du 18 mars à laquelle j'ai participé, la question qui est revenue le plus fréquemment était celle de savoir si « c'est le bon moment pour ouvrir un Plan d'Épargne en actions ». Tous les intervenants ont unanimement répondu que « c'est toujours le bon moment, quelle que soit l'évolution des marchés ».

Un esprit suspicieux pourrait voir dans cette affirmation péremptoire, la réaction classique du banquier qui a toujours intérêt à voir ses clients ouvrir un compte qu'il pleuve, ou qu'il vente ! Il s'agit en réalité d'un conseil avisé relevant autant du bon sens que des règles élémentaires d'accumulation d'un capital sur longue période. Outre le fait qu'ouvrir un PEA - même avec une somme minime - permet de prendre date pour maximiser les avantages fiscaux (ceux-ci culminent à partir de la cinquième année de détention), il permet d'éviter les affres du choix du « bon timing » d'investissement, toujours difficile à déterminer. L'ouverture d'un PEA ne sera jamais aussi efficace que si elle s'accompagne de la mise en place d'une routine d'investissement régulière (mensuelle ou trimestrielle) qui présente le grand avantage de lisser le risque, puisque vous investissez en toute circonstance dans les périodes de creux ,comme dans celles de hausse.

Cette technique de placement régulier est aussi le moyen le plus sûr de vous constituer un capital conséquent au fil du temps. En effet, si vous placez comme la plupart des nouveaux venus une faible mise de départ, quelles que soient vos performances, vous ne parviendrez pas à accumuler une somme satisfaisante. Ce n'est qu'en abondant vos apports de façon régulière que vous parviendrez à vos fins. Exemple : si vous démarrez avec une somme modeste de 5.000 euros et que vous parvenez à un gain pourtant important de 97% sur 10 ans comme c'est le cas de notre portefeuille Offensif (cf nos graphiques), vous n'aurez jamais à l'arrivée que 9.850 euros. C'est très bien, mais si vous aviez investi sur toute cette période 250 euros par mois vous auriez versé 30.000 euros en 10 ans et réalisé, aux mêmes conditions de performances, un gain supplémentaire de 14.650 euros. Au total, vous seriez à la tête d'un beau capital de 54.500 euros. Ce n'est pas la même chose !

Cette petite digression arithmétique ne doit pas nous dispenser de répondre à la question de fond que vous posez. Est-ce bien le moment d'investir en Bourse, alors que le CAC 40 est proche de ses plus hauts niveaux et que nous sommes confrontés à d'énormes incertitudes sur le plan tant financier que géopolitique ? La réponse à cette interrogation se trouve dans la structure actuelle de nos portefeuilles PEA qui détiennent entre 55% de liquidités pour le Défensif et 35 % pour l'Offensif. Cette proportion élevée signifie que nous restons très prudents sur l'évolution des marchés. Elle montre aussi, pour compléter mon propos préliminaire, qu'il n'est pas obligatoire d'investir tout de suite la totalité des sommes placées sur un PEA. Cette semaine nous n'avons procédé à aucun arbitrage, pour la simple raison que depuis le début du mois de mars nous avons graduellement réduit nos positions pour parvenir à un niveau d'engagement que nous considérons adapté au contexte boursier du moment.

Le portefeuille Défensif est structuré autour de valeurs appartenant aux secteurs de la finance, des biens de consommation courante et des télécoms qui nous donnent pleine satisfaction. L'Offensif, engagé sur des valeurs industrielles (Airbus, Safran, Saint Gobain, ArcelorMittal, Michelin, Schneider Electric et Thales), la finance (BNP Paribas, Axa et Allianz), les services informatiques (Capgemini) et la distribution en ligne (Zalando), est plus exposé aux fluctuations de marché. Sur un mois glissant, ces deux portefeuilles font un peu mieux que le CAC 40. Sur un an, le Défensif ayant moins souffert en 2024 arrive largement en tête, mais sur 10 ans l'Offensif conserve une belle avance sur tous les autres avec un gain total de 97%. A noter que notre sélection d'ETF Monde reste à ce jour la catégorie reine puisqu'elle fait mieux que le CAC 40 sur 1 mois, un an et 10 ans (+73%). Les bonnes performances de cette sélection de trackers tous éligibles au PEA s'expliquent par les importantes possibilités de diversification dont nous disposons. Nous avons notamment bénéficié d'une présence bienvenue en 2024 sur le Nasdaq que nous avons coupée en début d'année. La sélection ISR /PEA a pris un léger retard sur un mois, mais elle conserve son avance sur le CAC 40 sur un an et surtout depuis sa création en mars 2021 (+39,5%).

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Les marchés européens se comportent très bien depuis le début de l'année, mais l'ombre portée de l'instabilité créée par la guerre économique déclenchée par l'administration Trump est l'éléphant au milieu de la pièce. Impossible de ne pas y voir un risque majeur pour l'économie mondiale. Les enquêtes réalisées auprès des consommateurs américains et celles portant sur l'activité des entreprises montrent que l'impact des « tarifs » douaniers se fait déjà sentir alors que les premières mesures viennent seulement d'être mises en place. La Fed a d'ailleurs abaissé les perspectives de croissance de l'économie américaine pour 2025 de 2,1% à 1,7%. Son président Jerome Powell a tenté de rassurer les marchés en milieu de semaine, mais certains économistes, dont ceux du puissant fonds d'investissement australien Macquarie (930 milliards de dollars australiens sous-gestion) estiment que la Fed offre trop de « faux espoirs » sur l'économie et l'inflation. A l'heure où la Fed a elle-même relevé ses prévisions d'inflation pour l'année en cours (à 2,7% au lieu de 2,5%) comment ne pas se demander si la banque centrale américaine ne s'est pas montrée imprudente en minimisant l'impact des mesures économiques radicales annoncées par Donald Trump. Son narratif reposant sur l'idée d'une inflation « transitoire » est de moins en moins convaincant.

Même si les Etats-Unis sont fondés à demander plus de réciprocité dans l'équilibre des échanges avec ses partenaires commerciaux, notamment à l'égard de la Chine, notre sentiment est que l'administration américaine va devoir rapidement changer de méthode en se montrant moins agressive. En attendant, il est probable que la baisse qui s'est installée à Wall Street ne soit pas totalement terminée. Nous sommes d'avis de rester prudents en conservant un niveau élevé de liquidités dans les portefeuilles, afin de nous tenir prêt à revenir à l'achat sur des niveaux de cours plus attractifs. Si les choses se passent ainsi, la consolidation actuelle en cours à la Bourse de New York et ses conséquences sur les places européennes ne tardera pas à se présenter comme une purge salutaire à mettre à profit pour se positionner après les excès de 2024.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine