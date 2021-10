Notre sélection PEA/ISR a tenu toutes ses promesses

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 22 octobre 2021

Notre portefeuille PEA/ISR soufflera la semaine prochaine sa première bougie. Son originalité réside dans une sélection de fonds dits « socialement et économiquement responsables » tous éligibles au PEA. Ce portefeuille, lancé dans le creux du marché du 29 octobre 2020, a progressé de 32% depuis sa création.

Sa performance est inférieure à celle du CAC 40 qui a progressé de 36% sur la même période, mais l'objectif de ce portefeuille n'est pas de coller à l'évolution quotidienne de l'indice de référence de la Bourse de Paris. Notre but est d'enregistrer la meilleure performance possible dans l'univers de l'investissement responsable. Cela, avec une faible volatilité synonyme de plus grande stabilité, notamment en période de correction boursière. De ce point de vue, notre objectif a été atteint puisque sur les trois derniers mois qui se sont montrés plutôt chahutés, notre portefeuille affiche une hausse de 7,8%, près de deux fois supérieure à celle du CAC 40.

Investir dans un fonds socialement et économiquement responsable n'est pas seulement bon pour la planète. Il s'agit d'un choix d'allocation d'actifs rationnel qui permet de maximiser ses performances sur moyenne et longue période, avec une prise de risque inférieure à la moyenne du marché.

Les toutes dernières études réalisées par la société Morningstar, le numéro un mondial de l'analyse des fonds d'investissement, montrent que les fonds intégrant des critères de sélection ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) enregistrent dans l'ensemble de très bonnes performances. L'indice Mornigstar Europe Sustainability qui regroupe les sociétés européennes répondant à tous les critères de « durabilités » a enregistré au cours de ces dix dernières années une performance annualisée tout à fait impressionnante de 11,24%.

Les analystes de Morningstar constatent que les sociétés sélectionnées par les gérants de fonds durables ont « un biais qualitatif et contiennent des entreprises moins volatiles ».

La solidité des performances enregistrées par les entreprises concernées s'explique par des éléments fondamentaux, comme un bon niveau de rentabilité, des bilans solides et une bonne dynamique de croissance. Ces fonds se caractérisent aussi par un biais sectoriel avec une surpondération de secteurs porteurs, comme la technologie ou la santé.

Les fonds orientés vers l'investissement responsable présentent aussi l'intérêt de reposer sur une offre très diversifiée. En restant dans l'univers des fonds éligibles au PEA, il est possible de puiser dans un échantillon très large de valeurs européennes allant des plus grandes capitalisations aux plus petites. Il est également possible d'affiner ses recherches en s'orientant vers des secteurs d'activité directement liés à l'environnement, l'innovation responsable ou les énergies propres.

C'est ce que nous avons décidé de mettre en oeuvre dans notre portefeuille ISR/PEA, en ayant sélectionné une dizaine de fonds présentant tous des spécificités particulières. Par précaution, nous avons toutefois décidé de prendre au cours de ces dernières semaines des bénéfices sur la quasi-totalité des lignes de titres composant le portefeuille.

La meilleure performance de notre sélection revient au fonds Mandarine Europe Microcap M, avec une hausse de 42% de la valeur sur les douze derniers mois. Ce fonds spécialisé dans de toutes petites sociétés très innovantes a fait l'objet de plus importantes ventes bénéficiaires, car il nous est apparu plus vulnérable que les autres à une éventuelle correction des marchés. Viennent ensuite les fonds LBPAM ISR Actions Euros Focus Emergents et Nova Europe ISR, avec des plus-values potentielles de respectivement 40,4 et 39% sur un an glissant.

Les prises de profits auxquelles nous avons procédé au cours de ces dernières semaines ont conduit à porter le montant des liquidités autour de 50% des sommes placées. Nous restons à l'affût de nouvelles opportunités, sur des valeurs notamment présentes dans la transition énergétique aujourd'hui très recherchées en Bourse.

