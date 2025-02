Notre sélection d’ETF Monde, le modèle à suivre pour 2025 ? information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 28/02/2025 à 11:22









Quelle stratégie pour le mois de mars ? Les investisseurs ne sont pas seulement confrontés à un problème de choix sectoriel. A chaque période correspond un type de gestion. Au cours des années 2020 et 2021, il fallait miser sur les valeurs de luxe. Sans le trio magique composé de LVMH, d'Hermès International et de Kering, vous seriez passé à côté d'une des périodes les plus fastes pour la Bourse de Paris. En 2023 et 2024, changement de décor. Après une année 2022 difficile dans tous les secteurs d'activité, pour renouveler l'exploit consistant à doubler son capital en deux ans, il fallait tourner le dos à la cote française et européenne, pour se concentrer sur les valeurs technologiques américaines. Les fameux « sept magnifiques » qui ont atteint des sommets jamais vus de mémoire de boursier. En 2025, divine surprise, nous avons assisté depuis début janvier au retour en force des valeurs européennes. Comme nous l'avons rappelé la semaine dernière, la hausse a été largement alimentée par un important afflux de capitaux en provenance des grands fonds d'investissement américains. Après deux mois d'euphorie sur toutes les places boursières de la zone euro, la magie ne semble plus opérer. La confusion qui règne à la fois sur le terrain économique et sur celui des relations internationales a instillé le doute sur la poursuite de la hausse. L'admiration suscitée par les coups d'éclats de Trump dans les premières semaines ayant suivi son élection fait désormais place à un sentiment de désordre, avec sa volonté de porter le fer de la guerre économique face au monde entier, lorsqu'il ne s'agit pas d'intimidations d'annexion de nouveaux territoires. Tout ceci renforce les craintes de recul des échanges internationaux, avec en filigrane un risque de ralentissement de la croissance. La zone euro, qui était déjà mal en point avec un niveau d'activité anémique, n'avait pas besoin de ça. Même chose pour les pays asiatiques très dépendants de l'activité mondiale. Même la locomotive américaine semble moins vaillante qu'auparavant. De l'autre côté de l'Atlantique, le moral des consommateurs commence à flancher face à la hausse des prix des produits de base et les indicateurs d'activité font apparaître un ralentissement de l'activité dans plusieurs états. Les niveaux de valorisation des grandes firmes technologiques américaines sont si élevés que, pour rassurer le marché, il faut lui en fournir toujours plus. Songez que l'action Nvidia a chuté de 8,48% le lendemain de l'annonce d'une hausse de 77,8% de son chiffre d'affaires ! Insuffisant disent les analystes, comparé aux 94,4% du troisième trimestre et aux 130% du second. Pire, pour le trimestre en cours, les dirigeants du leader mondial des puces pour l'IA sont fautifs de n'avoir prévu qu'une marge bénéficiaire de 71%, contre 73% atteints au cours des trois derniers mois de 2024. La situation devient lunaire : faut-il en conclure que plus de 70 dollars de profits pour 100 dollars de revenus ne sont pas encore suffisants ? Dans ce contexte pour le moins difficile, lequel de nos portefeuilles s'est-il le mieux comporté ? Contrairement aux attentes, ce ne sont pas ceux dédiés à la détention d'actions en direct, mais notre sélection d'ETF Monde qui arrive en tête. Cette sélection composée de trackers représentatifs des grands indices affiche une progression de 5% sur un mois et de 13% sur un an, une hausse nettement supérieure à celle du CAC 40. Sur 5 ans, elle progresse de 39%, un score honorable mais moins bon que les 46,5% de l'indice phare de la Bourse de Paris. Les bonnes performances de ce portefeuille s'expliquent par sa capacité à être présent sur plusieurs marchés à la fois, dont Wall Street qui a très bien performé jusqu'à la fin de l'année 2024. Après avoir bien profité de la forte progression du Nasdaq, nous avons progressivement liquidé cette ligne entre la mi-janvier et la mi-février. Durant cette période, nous avons par ailleurs renforcé les positions des indices ETF Amundi Eurostoxx 50 et CAC 40 qui ont bien progressé. Nos achats de trackers orientés sur les valeurs bancaires et d'assurances dans la zone euro se sont également révélés porteurs. Déception en revanche sur notre tracker Amundi Stoxx Europe 600 Techonology. Nous avons enfin initié le 21 février une première position sur le marché chinois au travers de l'ETF Amundi PEA MCSI China ESG Leaders, avec pour objectif de miser sur un rattrapage des valeurs chinoises. Un pari jusqu'à présent peu concluant. Notre sélection Monde, composé d'ETF tous éligibles au PEA, est bien parti pour s'imposer comme un modèle de gestion à suivre cette année. Les perspectives de diversification des risques qu'elle offre au niveau international et sectoriel paraissent constituer la bonne réponse à la désorientation des investisseurs. A la différence des périodes précédentes au cours desquelles il était possible de se positionner sur des zones géographiques ou des secteurs bien déterminés, aucune thématique ne semble émerger. Dans ce maelstrom, notre portefeuille Défensif réussit lui aussi à bien se comporter avec des performances supérieures au CAC 40, mais l'Offensif patauge allégrement avec des résultats très décevants. Contrairement à une idée fort répandue, le « stock-picking » n'est pas adapté aux configurations de marchés instables. Quelle stratégie pour le mois de mars ? Les investisseurs ne sont pas seulement confrontés à un problème de choix sectoriel. La chute des valeurs américaines, notamment les technologiques cotées sur le Nasdaq 100 (près de 5% de baisse sur la semaine écoulée) constitue un avertissement. Tous les indices américains s'affichent désormais en baisse depuis le début de l'année. Seul le Dow Jones (+1,6% depuis le 1er janvier) surnage, mais cette revanche des valeurs traditionnelles sur les ténors de la « tech » ne suffit pas à donner le cap. Comme nous l'expliquions en introduction, le sentiment du marché sur les promesses de Donald Trump a basculé : il est passé d'une admiration totale face à la volonté de changement rapide de la nouvelle administration à une équation confuse sans direction claire. Aucun détenteur de capitaux ne peut en effet s'accommoder des menaces actuelles de désorganisation des échanges mondiaux. La faiblesse de Wall Street n'est pas sans conséquence sur les valeurs européennes. Leur belle échappée haussière du début de l'année ne peut se poursuivre sans le soutien actif des flux des capitaux arrivés en masse des Etats-Unis. L'expérience nous a appris que lorsque Wall Street se retourne, comme cela semble être le cas aujourd'hui, les grands fonds anglo-saxons commencent toujours par couper en priorité les positions prises à l'extérieur. Tout ceci nous incite à faire preuve d'une grande prudence. Au cours de ces derniers jours, nous avons réduit toutes nos lignes de portefeuilles afin de renforcer la part des liquidités. L'objectif est d'amortir le risque d'une possible contagion de la baisse de Wall Street sur les places européennes. Ceci en dépit des excellentes performances opérationnelles de la plupart de nos entreprises et des niveaux de valorisation tout à fait raisonnables de la cote sur le Vieux continent. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

