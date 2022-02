Nos trois portefeuilles résistent à la baisse des marchés liée à l’invasion de l’Ukraine

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 25 février 2022

Depuis le début de l'année, nous n'avons eu de cesse de progressivement réduire la voilure sur l'ensemble de nos portefeuilles. Avec plus de 80% de liquidités sur le portefeuille ISR/PEA (111,84 KE sur 124,98 KE) notre sélection de fonds orientée vers l'investissement socialement responsable est la mieux protégée contre la baisse des marchés. Après un premier train de prises de bénéfices au tout début du mois de janvier, nous avions accéléré l'allégement des positions le 24 janvier, avec notamment la vente de l'intégralité des parts de fonds investis sur les petites valeurs. Ces opérations permettent aujourd'hui au portefeuille d'afficher sur un mois glissant, à la clôture du 24 février, un léger repli de 0,75%, alors que l'indice CAC 40 baisse de 4,6% sur la même période.

Le portefeuille Défensif, par définition orienté vers une stratégie de gestion très prudente, n'est de son côté investi qu'à hauteur de 92 KE sur un total de 293,4 KE investis. Il résiste donc lui aussi à la chute de la Bourse, avec un repli de seulement 1,27% sur un mois glissant.

Notre portefeuille Offensif est nettement plus exposé, avec près de 50% directement investis sur le marché (165,2 KE placés sur un total de 341,8 KE), mais nous avons largement orienté nos investissements sur les valeurs cycliques, notamment énergétiques et liées aux matières premières. Ces choix stratégiques ont également porté leurs fruits, puisque ce portefeuille affiche à la clôture du 24 février un gain de 0,46% sur un mois glissant.

Lors de chacun de nos points hebdomadaires, nous nous sommes régulièrement interrogés sur la stratégie à suivre face à la dégradation de la tendance. Compte tenu de la montée inexorable des tensions géopolitiques et inflationnistes nous avons à chaque fois préféré maintenir nos positions ultra défensives. Le 14 février nous avons même poursuivi les prises de bénéfices sur une bonne partie du portefeuille Offensif que nous trouvions trop investi. Nous avons ainsi pris tous nos bénéfices sur le titre Christian Dior et réduit des deux tiers les positions prises sur Michelin et sur Mersen. Nous avons par ailleurs vendu 100 actions Bains de Mer de Monaco sur les 160 que nous possédions. Bien nous en a pris. Tous ces titres ont encore baissé cette semaine.

Notre sentiment est que la crise ouverte par l'invasion de l'Ukraine par les forces russes n'a pas fini de faire baisser les marchés. En plus de l'évidente insécurité que fait peser sur l'Europe le déclenchement d'un conflit armé de cette ampleur, cette guerre aura pour effet de perturber les échanges internationaux, avec des conséquences négatives sur la croissance et les profits des entreprises. L'autre conséquence directe sera un redoublement des tensions inflationnistes dans le monde, notamment au travers de la hausse des prix du gaz et du pétrole. A plus de 100 dollars, le baril de Brent de mer du Nord a déjà progressé de 31% depuis le 1er janvier. Quand on sait combien le prix de l'énergie est déterminant dans les mécanismes de transmission de la hausse de prix, on peut s'attendre à de nouvelles poussées inflationnistes dans les mois à venir. Ceci mettra la Banque centrale européenne dans une situation délicate entre la nécessité de procéder à un resserrement monétaire pour contrer la hausse des prix et leur volonté de ne pas perturber la reprise de l'activité économique sur le Vieux continent.

Dans ce contexte, nous restons une fois de plus sur la réserve, au risque de nous priver d'une reprise technique qui pourrait intervenir après la forte baisse de ces derniers jours. Le rebond des marchés perceptible en Europe ce vendredi matin s'explique par l'annonce de sanctions économiques contre la Russie moins sévères qu'attendues, donc moins pénalisantes pour l‘économie. Nous estimons cependant que la visibilité reste malgré tout très faible sur les chances de voir le conflit s'apaiser à court terme. Il n'y a pas à ce stade de nécessité de prendre des risques inutiles. Le matelas de liquidités dont nous disposons nous permet d'attendre que la situation s'éclaircisse. La tenue, à la mi-mars, du prochain Comité de politique monétaire de la Fed, sera déterminante. L'annonce, à cette occasion, d'une hausse des taux directeurs américains moins forte que prévue pourrait rassurer les investisseurs et les inciter à reprendre position sur les actions. Si c'est le cas, il sera possible de revenir à l'achat sur des niveaux de cours redevenus attractifs.

Bonne lecture et bon week-end à tous.