Nos sélections Défensive et Offensive constituent un bon outil d’aide à la décision

Après près de dix années de hausse des actions, à peine perturbées par la crise Covid, les marchés boursiers ont été confrontés au cours du premier semestre à un choc inflationniste d'une rare violence. L'envolée des prix à la consommation atteint désormais les 8,6% aux Etats-Unis et pointe à plus de 8% dans la zone euro. Ce changement complet de situation en l'espace de six mois pousse les taux d'intérêt à la hausse et menace directement la croissance économique de part et d'autre de l'Atlantique. Les marges des entreprises, ainsi que leurs perspectives bénéficiaires, sont fragilisées. Dans un tel contexte, les investisseurs se demandent comment réagir face à la dégradation de la tendance sur l'ensemble des marchés financiers. Cette question de la gestion d'un portefeuille par temps de crise était au centre des préoccupations lors des deux journées de Rencontres BoursoLife organisées les 27 et 28 juin 2022. Parmi les solutions proposées pour épauler les clients de Boursorama figurait la présentation des portefeuilles « Objectif Rendement ». Il s'agit d'un véritable outil d'aide à la décision destiné à permettre aux investisseurs novices ou confirmés de mener à bien la stratégie de gestion la mieux adaptée à leur situation. Plusieurs « portefeuilles modèles » sont aujourd'hui consultables dans la rubrique Outils financiers, leur suivi peut constituer une précieuse source d'inspiration pour trouver de nouvelles idées d'investissement et de diversification des portefeuilles. En période de crise, c'est avant toute chose votre tolérance au risque qui doit présider à vos décisions. Lorsque le temps se gâte, le premier réflexe de tout épargnant, consiste à protéger son capital. Le meilleur moyen d'y parvenir est de réduire son exposition au marché et de recentrer les portefeuilles sur des valeurs solides et peu volatiles. L'autre solution est plus audacieuse, elle revient à essayer de tirer profit des rotations sectorielles qui se mettent invariablement en place lors de tout retournement de tendance. La première solution est guidée par la prudence, la seconde est ouvertement spéculative. Ces deux stratégies totalement opposées correspondent parfaitement bien à celles que nous avons mises en place dans chacun de nos portefeuilles de référence éligibles au PEA : le Défensif d'un côté et l'Offensif de l'autre. laskine La stratégie menée depuis le début de l'année au sein du portefeuille Défensif est parfaitement cohérente avec notre volonté de protéger le capital investi. Nous avons dès la fin de l'année 2021 procéder à des prises de bénéfices sur toutes les lignes de la sélection, afin de mettre à l'abri les plus-values accumulées sur la plupart de nos lignes de titres, notamment sur le secteur du luxe largement sur-représenté. La détérioration rapide de la tendance intervenue au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a incité à fortement accélérer les prises de profits sur tous ces titres et resserrer le portefeuille autour de sept valeurs, contre une douzaine en moyenne depuis la création du portefeuille début 2012. La réduction progressive de notre exposition au marché a conduit à porter dès début juin à 80% la proportion des liquidités au sein du portefeuille. Avec seulement 20% de l'actif investi sur le marché, nous avons très bien résisté à la baisse des indices. Sur un an glissant, comme le montre le graphique ci-contre nous n'avons subi qu'une perte modeste de 0,47%, alors que l'indice CAC 40 affiche un repli de 8,16%. Les investisseurs particuliers soucieux de faire fructifier leur capital sans prendre de risque excessif ont pu s'inspirer de cette stratégie pour préserver leur performance. Le portefeuille Défensif, créé début 2012 avec une mise de fonds de 100.000 euros, s'élève aujourd'hui à 291.429 euros, ce qui signifie que sa valeur a presque triplé en l'espace de 10 ans, alors que l'indice CAC 40 a à peu près doublé durant la même période. A noter que le réinvestissement systématique du dividende a aussi contribué à parvenir à ce résultat. Les choix que nous avons opérés au sein du portefeuille Offensif ont été radicalement différents. Au lieu de réduire notre exposition au marché, nous nous sommes au contraire attachés à chercher à titrer profit des rotations sectorielles qui sont intervenues en Bourse, en privilégiant notamment le secteur de l'énergie et des matières premières. Cette stratégie nous a très bien réussi jusqu'au début du mois de juin, mais le retournement rapide à la baisse du prix du baril de pétrole nous a fait perdre en trois semaines l'essentiel de notre avance sur l'évolution du CAC 40. Alors que nous devancions début juin l'indice de référence de près de 5 points de pourcentage, nous parvenons sur un an glissant à une performance négative de 5,79%. Celle-ci est meilleure que celle du CAC 40 (-8,16%) sur la même période, mais nettement moins bonne que la sélection la plus prudente. Cet épisode montre bien combien les stratégies de spéculation sont périlleuses. Il aurait été plus profitable de s'en tenir à une stratégie de pure prudence ayant consisté à réduire notre exposition au risque de marché, comme nous l'avons fait dans le portefeuille Défensif. laskine Sur longue période, notre portefeuille Offensif enregistre cependant une très bonne performance puisqu'il représente aujourd'hui un capital de 303.000 euros, comparé à une mise de fonds de 100.000 euros dix ans auparavant. Nos derniers arbitrages : après avoir maintenu une position de forte sous-exposition au marché, ayant conduit début juin à 80% de liquidités sur le portefeuille Défensif, nous avons commencé à reprendre position sur certaines valeurs de façon très sélective en ayant fait entrer, en fin de semaine, deux nouvelles valeurs. Il s'agit tout d'abord de l'acquisition de 1.000 actions de la société Euroapi, ex-filiale de Sanofi, introduite à la Bourse de Paris le 6 mai dernier. Cette société, spécialisée dans la fabrication de principes actifs (molécules essentielles entrant dans la composition des médicaments), se situe sur un marché porteur. Nous avons également acheté 500 actions de la société Rubis, spécialisée dans la distribution de carburants, de gaz liquéfiés et de bitumes. Nous avons aussi renforcé les positions sur Air Liquide et sur Thales, un titre déjà présent dans le portefeuille Offensif. La même stratégie de renforcement progressif des positions a été mise en place sur notre sélection PEA/ISR. Aucun changement en revanche, cette semaine, sur le portefeuille Offensif, toujours très orienté vers le secteur énergétique. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

