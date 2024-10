Nos positions sur Wall Street et le Dax atténuent l’impact du recul du CAC 40

La Bourse de Paris prend du retard. Au cours des six derniers mois, l’indice CAC 40 a perdu à la clôture de jeudi soir près de 8,30%.

La Bourse de Paris prend du retard. Au cours des six derniers mois, l'indice CAC 40 a perdu à la clôture de jeudi soir près de 8,30%. Pendant le même temps, le Dax 40 représentatif des quarante plus importantes sociétés cotées à la Bourse de Francfort a progressé de 3,20%. L'écart est considérable, puisqu'il s'élève à 11,5 points de pourcentage. De son côté, l'indice S&P 500, regroupant les 500 plus importantes valeurs cotées à Wall Street, a gagné 10,74%. Au total, l'indice MSCI World, qui donne une idée de l'évolution de la tendance du marché boursier mondial, a augmenté de 7,80%.

Les Français étant les champions toutes catégories de l'autodénigrement vont, à la lecture de ces chiffres, entonner leur refrain favori sur nos dysfonctionnements chroniques et notre incapacité à mettre en place des réformes de fond. La preuve, même nos indices boursiers perdent pieds face au reste du monde, y compris par rapport à nos voisins les plus proches ! Autant dire que ce défaitisme n'est pas mes habitudes. Notre pays souffre certes de difficultés indéniables, mais l'essentiel de notre retard s'explique par la structure très concentrée de la cote française autour de quelques secteurs très dépendants du commerce mondial en fort ralentissement. C'est le cas du luxe, avec LVMH, Hermès International, Kering et L'Oréal qui représentaient il y a encore quelques mois près du tiers de la capitalisation totale de la Bourse de Paris. Ces quatre sociétés qui ont longtemps porté la cote française font les frais de la chute de la consommation en Chine. En ajoutant à la prédominance du secteur du luxe, le poids déterminant de TotalEnergies pénalisé par la baisse du prix du pétrole et la crise qui traverse le secteur automobile, représenté à Paris par Stallentis, Renault et quelques gros équipementiers, on obtient l'essentiel de l'explication de notre retard par rapport au marché mondial.

Cette contre-performance peut se révéler très dommageable pour les détenteurs de PEA qui se sentent, par habitude ou peur d'investir hors de l'Hexagone, obligés de rester « coincés » sur les seules valeurs françaises. Il faut savoir que toutes les valeurs européennes, exception faite des suisses et des britanniques, sont éligibles au Plan d'épargne en actions. Il existe en outre de nombreux ETF indexés sur à peu près toutes les places mondiales eux aussi éligibles à ce régime. Dans ce dernier cas, il s'agit de trackers dits « synthétiques » qui ne sont pas directement investis sur les entreprises situées hors de l'Europe, mais qui répliquent les indices étrangers à partir d'indices entrant dans le champ européen. A la différence des particuliers détenteurs de PEA qui sont obligés de placer 100% de leurs actifs sur des sociétés éligibles, les fonds PEA ne sont astreints à n'y investir que 75% des sommes qui leur sont confiées. Ceci permet, avec les 25% restants, de répliquer en temps réel d'écart de performance existant avec des indices visés. Amundi et Lyxor, qui ont décidé en 2021 de se rapprocher, sont spécialisés dans ce domaine.

La diversification de nos portefeuilles PEA hors des seules valeurs françaises a permis de bien amortir la baisse intervenue au cours de ces six derniers mois. Comparé au recul de 8,27%% du CAC 40 depuis le 3 avril, le portefeuille Défensif a reculé de 4,47% dans de bien moindres proportions. Celui-ci est désormais majoritairement investi sur les valeurs européennes (Deutsche Telecom, Hannover Re, Henkel et Unilever) ainsi que sur deux trackers sur indexés sur les deux plus grands indices américains (S&P 500 et Nasdaq). Il ne reste que cinq valeurs françaises. Par ordre d'importance : Air Liquide, Axa, L'Oréal, Hermès International et une seule action LVMH alors que le leader mondial du luxe a longtemps représenté le premier poste du portefeuille. Les liquidités, dont la proportion a été légèrement renforcée de ces derniers jours, représentent autour de 23% de l'actif.

Avec un repli de 4,79% sur six mois, l'Offensif a également opposé une certaine résistance à la baisse du CAC 40. Ce dernier a évolué vers le même modèle, avec les plus grosses positions consacrées aux valeurs américaines (deux ETF éligibles au PEA indexés sur le S&P 500 et le Nasdaq), ainsi qu'une forte proportion de valeurs européennes non françaises, comme l'assureur allemand Allianz, le motoriste aéronautique MTU Aero Engines ou le spécialiste de la vente de vêtements sur internet Zalando. Le portefeuille de tracker Monde, également éligible au PEA et entièrement composé d'ETF européens ou nord-américain, oppose lui aussi une bonne résistance. Tout comme notre sélection ISR/PEA qui se trouve protégée par une part importante de liquidités et une composition des fonds tournée vers des valeurs peu spéculatives présentant un profil plus résilient que la moyenne du marché.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Notre intention est de maintenir une part significative de nos actifs en direction des Etats-Unis qui devraient mieux résister que l'Europe au ralentissement du commerce mondial. Nous assistons certes à un certain fléchissement de l'activité de l'autre côté de l'Atlantique avec une légère remontée du chômage qui préoccupe les investisseurs, mais nous sommes loin de la récession que certains redoutent déjà pour la fin de l'année ou l'an prochain. Celle-ci est en revanche plus visible dans la zone euro, notamment en Allemagne, avec un secteur industriel confronté à un double problème de hausse du prix de l'énergie et de ralentissement des ventes de produits manufacturés en Chine. La France, contrainte de mettre en place un vaste d'économies budgétaires, pourrait aussi ralentir. Nous approchons par ailleurs de la période de publication des résultats du troisième trimestre, avec des risques de mauvaises nouvelles plus élevés qu'auparavant. Ce fut le cas cette semaine du constructeur automobile Stellantis ayant dû réviser ses objectifs de marge à la baisse en raison de la pression concurrentielle exercée par les constructeurs chinois et d'un ralentissement de la demande de véhicules durant l'été n'ayant pas permis de passer l'intégralité des hausses de prix envisagées. Nous ne nous attendons pas à de fortes révisions à la baisse des prévisions de résultats, mais il n'est pas impossible que nous assistions à quelques déceptions du côté des marges dans le secteur automobile, l'industrie ou les matériaux de construction. C'est la raison pour laquelle toutes les positions prises sur l'automobile ont été liquidées dès la fin de l'été, à l'exception de Michelin. Nous avons aussi commencé à prendre des bénéfices sur certaines valeurs allemandes, comme le motoriste aéronautique MTU Aero Engines ou l'énergéticien E-On. Mais aussi, dans le portefeuille Défensif, sur une partie de nos actions Air Liquide et L'Oréal exposées à des ventes bénéficiaires de la part de certains fonds d'investissement. Les grands indices américains, comme le S&P 500 plus dépendants de l'évolution des cours des grandes valeurs technologiques notamment liées à l'intelligence artificielle, paraissent en revanche mieux à placés pour résister à d'éventuelles déceptions sur le secteur automobiles ou l'industrie. Nous regardons enfin de près les valeurs chinoises qui pourraient bénéficier de l'énorme plan de relance gouvernemental actuellement en cours. Ces dernières peuvent être jouées au travers d'ETF spécialisés sur le marché asiatique éligibles au PEA.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine