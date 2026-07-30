Norwegian Cruise revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, le conflit au Moyen-Orient pesant sur la demande

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Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a indiqué que la demande restait sous pression en raison d'une baisse des réservations et d'une hausse des coûts de carburant liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient.

L'action de l'opérateur de croisières a reculé de 7% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Son concurrent Royal Caribbean RCL.N avait également signalé en début de semaine un léger recul des réservations dû aux perturbations des voyages causées par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, bien qu’il ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel.

Les opérateurs de croisières constatent un ralentissement des nouvelles réservations, les incertitudes géopolitiques et la hausse des tarifs aériens pour rejoindre les destinations de départ décourageant les voyageurs de réserver des vacances haut de gamme et des séjours sur des îles privées.

La société a déclaré qu’elle « restait en deçà de son niveau optimal de réservations pour les 12 prochains mois », invoquant des difficultés liées à la mise en œuvre et des perturbations liées au conflit.

Norwegian mène également une campagne de réduction des coûts dans le cadre du plan de redressement de son directeur général, John Chidsey, suite aux pressions exercées par l’investisseur activiste Elliott Investment Management , principal actionnaire de l’opérateur de croisières. Cette campagne a conduit à l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration en mars.

« Bien que nous soyons confiants dans la solidité de nos marques et dans les avantages à long terme des mesures en cours, nous n’en sommes encore qu’aux prémices de notre redressement », a déclaré Chidsey.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le bénéfice par action ajusté de l’exercice 2026 s’établisse à environ 1,50 dollar (XX,XX euro), contre une prévision antérieure comprise entre 1,45 et 1,79 dollar (XX,XX et XX,XX euros) par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 1,67 dollar (XX,XX euro) par action.

La société a fait état d’une hausse de 39,4% de ses dépenses trimestrielles en carburant par rapport à l’année précédente, à 219,4 millions de dollars (XX,XX millions d'euros).

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% pour s'établir à 2,64 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 juin, conformément aux estimations des analystes. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 48 centimes (XX,XX euros) par action, alors que les analystes tablaient sur 39 centimes (XX,XX euros).