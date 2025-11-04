Norwegian Cruise prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison du ralentissement économique et de la hausse des coûts

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'est pas au rendez-vous, mais les bénéfices sont en hausse

Baisse du taux d'occupation trimestriel et hausse du coût du carburant

La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a annoncé mardi un bénéfice inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre, en raison des incertitudes liées aux coûts et de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en mer, les voyageurs réduisant leurs dépenses, ce qui a entraîné une baisse de 11 % de ses actions.

Les consommateurs y réfléchissent à deux fois avant de s'offrir de coûteuses vacances en croisière, dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude liée aux droits de douane aux États-Unis, après un boom post-pandémique de la demande de croisières.

La fermeture du gouvernement américain , qui a un impact sur l'activité portuaire et les projets de voyage des consommateurs américains, en particulier à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, assombrit également la demande.

La fluctuation des prix du carburant due à l'escalade des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, pèse également sur les organisateurs de croisières, tout comme les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à la maintenance.

Norwegian Cruise Line prévoit un bénéfice ajusté par action de 27 cents pour le trimestre en cours, inférieur à l'estimation de 30 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4,7 % pour atteindre 2,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 7,5 % pour atteindre 3,02 milliards de dollars. Il avait augmenté de 10,7 % au cours du trimestre précédent.

La compagnie a indiqué que la baisse de la participation aux programmes aériens - où la compagnie aide à coordonner les vols en fonction de l'itinéraire de la croisière - a affecté les recettes.

Les analystes ont déclaré que les investissements dans la modernisation de Great Stirrup Cay, l'une des deux îles de destination de la compagnie , contribueraient à stimuler la demande.

Norwegian a déclaré qu'à partir de début 2026, elle optimiserait sa stratégie de marketing pour atteindre un marché familial plus large.

Le taux d'occupation a chuté à 106,4 % contre 108,1 % il y a un an, tandis que le prix du carburant par tonne métrique, net de couvertures, a augmenté à 744 $ contre 699 $ il y a un an.

Toutefois, la compagnie a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté à 2,10 $ par action, par rapport à la prévision précédente de 2,05 $ par action, et a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,20 $, par rapport aux estimations de 1,16 $ par action pour le troisième trimestre.

Son homologue Royal Caribbean RCL.N a également relevé ses prévisions de bénéfices annuels la semaine dernière, mais a annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours en raison de coûts plus élevés.