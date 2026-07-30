Norwegian Cruise Line revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de contexte aux paragraphes 3 et 5, et de détails au paragraphe 4)

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a indiqué que la demande restait sous pression en raison d'une tendance à la baisse des réservations.

L'action de la société a chuté d'environ 5,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les opérateurs de croisières constatent un ralentissement des nouvelles réservations, les incertitudes géopolitiques qui pèsent et la hausse des tarifs aériens pour rejoindre les destinations de départ dissuadant les consommateurs de réserver des voyages haut de gamme et des séjours sur des îles privées.

“Bien que nous soyons confiants dans la solidité de nos marques et dans les avantages à long terme des mesures en cours, nous n’en sommes encore qu’aux prémices de notre redressement”, a déclaré le directeur général John W. Chidsey.

Norwegian Cruise Line a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts, telles que la rationalisation de sa chaîne d’approvisionnement. Elle a également subi la pression d’investissements accrus liés à l’entretien des navires, à l’augmentation du nombre de jours passés en cale sèche et à l’expansion de sa flotte.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté d’environ 1,50 dollar pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 1,45 et 1,79 dollar par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice annuel de 1,67 dollar par action.