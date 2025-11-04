 Aller au contenu principal
Norwegian Cruise Line annonce un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes en raison du ralentissement économique
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant les actions, ajout de détails dans les paragraphes 6 à 11 et de contexte dans le paragraphe 12)

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a manqué les attentes de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, en raison de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en meralors qu'ils réduisent leurs dépenses, ce qui a fait chuter les actions d'environ 9% dans les échanges de pré-marché.

Les clients américains hésitent à s'offrir des vacances en croisière coûteuses dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude liée aux tarifs douaniers aux États-Unis , suite à un boom de la demande post-pandémique pour les voyages en croisière.

La fluctuation des prix du carburant due à l'escalade des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, pèse également sur les organisateurs de croisières, de même que les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à l'entretien.

Ils sont également affectés par la fermeture du gouvernement américain , qui affecte l'activité portuaire et les projets de voyage des consommateurs américains, en particulier à l'approche de la période chargée des fêtes de fin d'année.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 4,7 % pour atteindre 2,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 7,5 % pour atteindre 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Il avait augmenté de 10,7 % au cours du trimestre précédent.

L'entreprise a déclaré que la baisse de la participation aux programmes aériens - où la société aide à coordonner les vols pour qu'ils correspondent à l'itinéraire d'une croisière planifiée - a affecté les revenus déclarés .

Les analystes ont déclaré que les investissements dans la modernisation de Great Stirrup Cay, l'une des deux destinations insulaires de la compagnie, contribueraient à stimuler la demande.

Le prix du carburant par tonne métrique, net de couvertures, a augmenté à 744 $ contre 699 $ il y a un an.

Norwegian Cruise Line prévoit un bénéfice ajusté par action de 27 cents pour le trimestre en cours, inférieur à l'estimation de 30 cents.

Elle prévoit toujours un bénéfice net ajusté d'environ 1,05 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année, mais a relevé sa prévision de bénéfice ajusté à 2,10 dollars par action, par rapport à la prévision précédente de 2,05 dollarspar action.

Pour le troisième trimestre, elle a annoncé un bénéfice de 1,20 $ par action, hors éléments, contre des estimations de 1,16 $ par action.

Comme Norwegian Cruise Line, son homologue Royal Caribbean

RCL.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels la semaine dernière, mais a annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours, en raison de l'augmentation des coûts.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
22,160 USD NYSE -1,20%
RYL CARIBBEAN CR
277,670 USD NYSE -3,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

