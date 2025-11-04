Norwegian Cruise Line annonce un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes en raison du ralentissement économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant les actions, ajout de détails dans les paragraphes 6 à 11 et de contexte dans le paragraphe 12)

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a manqué les attentes de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, en raison de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en meralors qu'ils réduisent leurs dépenses, ce qui a fait chuter les actions d'environ 9% dans les échanges de pré-marché.

Les clients américains hésitent à s'offrir des vacances en croisière coûteuses dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude liée aux tarifs douaniers aux États-Unis , suite à un boom de la demande post-pandémique pour les voyages en croisière.

La fluctuation des prix du carburant due à l'escalade des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, pèse également sur les organisateurs de croisières, de même que les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à l'entretien.

Ils sont également affectés par la fermeture du gouvernement américain , qui affecte l'activité portuaire et les projets de voyage des consommateurs américains, en particulier à l'approche de la période chargée des fêtes de fin d'année.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 4,7 % pour atteindre 2,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 7,5 % pour atteindre 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Il avait augmenté de 10,7 % au cours du trimestre précédent.

L'entreprise a déclaré que la baisse de la participation aux programmes aériens - où la société aide à coordonner les vols pour qu'ils correspondent à l'itinéraire d'une croisière planifiée - a affecté les revenus déclarés .

Les analystes ont déclaré que les investissements dans la modernisation de Great Stirrup Cay, l'une des deux destinations insulaires de la compagnie, contribueraient à stimuler la demande.

Le prix du carburant par tonne métrique, net de couvertures, a augmenté à 744 $ contre 699 $ il y a un an.

Norwegian Cruise Line prévoit un bénéfice ajusté par action de 27 cents pour le trimestre en cours, inférieur à l'estimation de 30 cents.

Elle prévoit toujours un bénéfice net ajusté d'environ 1,05 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année, mais a relevé sa prévision de bénéfice ajusté à 2,10 dollars par action, par rapport à la prévision précédente de 2,05 dollarspar action.

Pour le troisième trimestre, elle a annoncé un bénéfice de 1,20 $ par action, hors éléments, contre des estimations de 1,16 $ par action.

Comme Norwegian Cruise Line, son homologue Royal Caribbean

RCL.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels la semaine dernière, mais a annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours, en raison de l'augmentation des coûts.