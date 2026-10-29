Norwegian Cruise en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** L'action de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N progresse d'environ 13% à 18,20 dollars en pré-ouverture
** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et dépasse les attentes pour le troisième trimestre, grâce à des réservations de dernière minute plus nombreuses que prévu et à une hausse des dépenses à bord
** La société table sur un BPA ajusté d'environ 1,70 $ pour l'ensemble de l'année 2026, contre une prévision antérieure de 1,50 $
** La société annonce un chiffre d’affaires de 2,95 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,88 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** L'entreprise affiche un BPA ajusté trimestriel de 1,12 dollar, dépassant les prévisions de 94 cents
** À la clôture d'hier, l'action NCLH affichait une baisse d'environ 28% depuis le début de l'année
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