Norwegian Air ajoute 120 vols supplémentaires après les annulations de SAS

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(Ajoute confirmation, détail)

Norwegian Air NAS.OL a déclaré mercredi qu'elle ajouterait 120 vols supplémentaires dans la région nordique entre le 25 mars et le 12 avril, en raison de l'augmentation de la demande , après que sa rivale SAS ait déclaré mardi qu'elle annulerait des vols en raison des prix élevés du kérosène provoqués par la guerre contre l'Iran.

Les compagnies aériennes mondiales ont tiré la sonnette d'alarme mardi à propos de la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, annonçant des centaines de millions de coûts supplémentaires, des tarifs plus élevés et la suppression de certaines liaisons.