Norvège: la première fusée orbitale tirée depuis l'Europe continentale s'écrase après 30 secondes

Photo fournie le 30 mars 2025 par la société Isar Aerospace montrant le départ de la fusée "Spectrum", quelques secondes avant qu'elle ne retombe au sol, à la base spatiale d'Andøya, en Norvège ( Isar Aerospace / STR )

La première fusée orbitale lancée depuis l'Europe continentale s'est écrasée après un vol de quelques dizaines de secondes, dimanche, sur la base spatiale norvégienne d'Andøya dans l'Arctique.

Rapidement après son décollage, la fusée Spectrum, un engin à deux étages développé par la start-up allemande Isar Aerospace, a commencé à osciller, s'est retournée puis est retombée dans un puissant bruit d'explosion, selon des images diffusées en direct sur Youtube.

Selon Isar Aerospace, la fusée est retombée dans l'eau et "le pas de tir semble intact". Aucun dégât humain ou matériel n'a été enregistré après la chute de la fusée, a indiqué la police régionale.

Une fusée orbitale est un lanceur capable de placer une charge utile, comme un satellite, sur ou au-delà de l'orbite terrestre.

En amont du tir, reporté à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques, Isar Aerospace avait indiqué qu'il avait peu d'espoir d'atteindre l'orbite terrestre dès son coup d'essai.

"Notre premier vol d'essai a répondu à toutes nos attentes, constituant un grand succès. Nous avons eu un décollage parfait, trente secondes de vol, et nous avons même pu valider notre système d'interruption de vol", a commenté Daniel Metzler, le cofondateur et patron de la jeune pousse allemande.

- Deuxième fusée en production -

Deux autres fusées Spectrum sont déjà en production, selon le communiqué d'Isar Aerospace.

"La fabrication de la fusée numéro deux est déjà bien avancée et, à partir des données de ce premier vol, nous allons faire les ajustements nécessaires pour les intégrer" au deuxième, a expliqué M. Metzler lors d'une conférence de presse en ligne.

"L'objectif est de revenir sur le pas de tir aussi vite que possible" pour un nouveau lacement, a-t-il ajouté.

Il a souligné que chaque année, quelque 2.500 satellites sont lancés dans le monde et que le carnet de commandes des lanceurs est plein pour les prochaines années.

"Nous ciblons la catégorie des lanceurs avec une charge utile allant jusqu'à une tonne, nous pensons être très bien placés" pour ce marché de satellites, a ajouté le patron d'Isar.

Mesurant 28 mètres de haut pour deux mètres de diamètre, Spectrum a une capacité d'emport d'une tonne. Dimanche, elle s'est envolée à vide pour son vol inaugural.

"Aujourd'hui est un jour important pour les vols spatiaux allemands et européens", a réagi le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck.

"Isar Aerospace peut et va apporter une contribution décisive à la garantie d'un accès indépendant de l'Europe à l'espace", a-t-il ajouté.

Avant ce tir, une première tentative de vol orbital depuis l'Europe avait eu lieu début 2023 en Grande-Bretagne, menée par Virgin Orbit du milliardaire Richard Branson.

Contrairement à Isar Aerospace, la société n'avait pas utilisé un pas de tir, mais un Boeing 747 pour faire décoller une fusée en altitude.

Elle s'était traduite par un échec et la société avait mis la clef sous la porte.

- "New Space" -

L'espace occupe une place importante dans le rapport Draghi, publié l'an dernier, sur la compétitivité de l'Union européenne.

Le cofondateur et patron d'Isar Aerospace, Daniel Metzler, à Munich le 8 juin 2021 ( AFP / Christof STACHE )

Privée d'accès aux cosmodromes et aux lanceurs russes à cause des graves tensions avec Moscou, l'Europe a connu une mauvaise passe à cause des retards dans le développement de la fusée Ariane 6 et une suspension du lanceur Vega-C après un accident.

Ce n'est que le 6 mars, avec le premier vol commercial d'une Ariane 6 depuis Kourou en Guyane française, qu'elle a retrouvé sa souveraineté spatiale en matière de lanceurs lourds après plusieurs mois sans accès indépendant à l'espace sur ce segment.

Fondée en 2018 à Munich, Isar Aerospace est l'une de ces jeunes pousses de la nouvelle économie spatiale ("New Space"), ces petits acteurs privés qui s'attaquent à l'espace à côté des poids lourds institutionnels comme Arianespace.

Par rapport aux Etats-Unis qui compte des grandes entreprises comme SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, le "New Space" en est encore à ses balbutiements en Europe.

Outre Isar Aerospace, les allemands Rocket Factory Augsburg (RFA) et HyImpulse, les français Latitude et MaiaSpace (filiale d'Arianegroup) ou encore l'espagnol PLD Space sont engagés dans une course de vitesse pour s'imposer sur le secteur européen des micro ou mini-lanceurs.

Le tir de dimanche a généré "des tonnes de données que les équipes peuvent désormais évaluer pour en tirer des enseignements", a fait valoir un commentateur d'Isar Aerospace sur Youtube.

Parallèlement aux lanceurs, de multiples projets européens de ports spatiaux, des Açores portugaises aux Shetland britanniques en passant par Andøya ou Esrange en Suède voisine, ont germé, souvent déterminés à tirer les premiers.