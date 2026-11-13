Northrop Grumman va développer des avions militaires autonomes supersoniques

Le groupe américain de défense a signé un accord de coopération avec le constructeur aéronautique Hermeus afin d'accélérer le développement d'une nouvelle génération d'appareils militaires autonomes à grande vitesse.

Northrop Grumman apportera son expertise en systèmes de mission, en guerre électronique, en communications, en détection et en autonomie aux avions Quarterhorse développés par Hermeus, conçus pour atteindre des vitesses supersoniques et au-delà.

Ce partenariat vise à mettre rapidement en service des appareils autonomes capables d'offrir aux forces armées de nouvelles capacités opérationnelles et une meilleure survivabilité au combat.

Les deux entreprises entendent également répondre aux attentes du département américain de la Guerre, qui souhaite accélérer le développement et le déploiement de technologies militaires plus abordables, à grande échelle.

Hier, Northrop Grumman avait achevé la séance sur un repli de 0,3% à Wall Street. Le titre affiche désormais une contraction de l'ordre de 3,7% depuis le début de l'année.