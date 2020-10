Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Northrop Grumman : relèvement des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 22/10/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Northrop Grumman relève ses objectifs annuels, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 22,25 et 22,65 dollars, un chiffre d'affaires entre 35,7 et 36 milliards de dollars et un free cash-flow entre 3,3 et 3,6 milliards. Le groupe d'équipements de défense publie au titre du troisième trimestre 2020 un BPA en progression de 7% à 5,89 dollars, battant ainsi de près de 30 cents l'estimation moyenne des analystes, et un FCF en hausse de 22% à 1,1 milliard. Sa marge opérationnelle des segments s'est améliorée de 20 points de base à 11,5%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à près de 9,1 milliards de dollars, tandis que son carnet de commandes a atteint à un record de 81,3 milliards.

Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN NYSE -0.29%