Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Northrop Grumman: programme de rachats d'actions accru information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Northrop Grumman indique que son conseil d'administration a autorisé une enveloppe supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour des rachats d'actions, portant ainsi le montant autorisé à environ 3,8 milliards de dollars.



'Des rachats d'actions auront lieu de temps à autre, sous réserve des conditions du marché et à la discrétion de la direction, sur le marché libre ou dans le cadre d'opérations négociées de gré à gré', précise le groupe d'aéronautique et de défense.





Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN NYSE -0.60%