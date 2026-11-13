Northrop Grumman franchit une étape avec son bombardier B-21

Le groupe américain de défense a démontré la capacité de son bombardier furtif B-21 Raider à larguer des armes. Il se prépare à accélérer sa production pour l'arrivée des premiers appareils sur la base aérienne d'Ellsworth en 2027.

Northrop Grumman annonce que son B-21 Raider est capable de larguer des armes, une avancée importante dans le développement de ce bombardier furtif destiné à l'US Air Force.

En parallèle, le groupe américain accélère la production et les essais en vol de l'appareil, dont les premiers exemplaires doivent rejoindre la base aérienne d'Ellsworth (Dakota du Sud) en 2027.

Pour accompagner cette montée en cadence, Northrop Grumman a récemment ouvert un nouveau site de fabrication d'environ 24 600 m² dans l'Utah. Le groupe a également lancé l'extension de son site d'assemblage final de Palmdale, en Californie, qui doit gagner près de 93 000 m² supplémentaires.

Peu après 17 heures, le titre recule de 0,6%, à 545,83 dollars.