Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Northrop Grumman: en perte au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Northrop Grumman dévoile une perte nette de 3,54 dollars par action au titre du quatrième trimestre 2023 (contre un BPA de 13,46 dollars un an auparavant), plombée par une charge avant impôt de 1,56 milliard liée à un contrat remporté auprès de l'US Air Force en 2015.



A plus de 10,6 milliards de dollars, les revenus ont augmenté de 6% grâce aux divisions de systèmes aéronautiques (+6%) et spatiaux (+10%), tandis que son carnet de commandes a progressé pour atteindre 84,2 milliards de dollars à fin 2023.



Northrop Grumman vise pour 2024 un BPA ajusté entre 24,45 et 24,85 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 40,8 et 41,2 milliards de dollars, à comparer à respectivement 13,53 dollars et 39,3 milliards sur l'exercice écoulé.





Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN NYSE 0.00%