Northrop Grumman : consensus manqué au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe d'équipements de défense Northrop Grumman publie au titre du premier trimestre 2020 un BPA en progression de 2% à 5,15 dollars, manquant ainsi d'une trentaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Sa marge opérationnelle des segments s'est tassée de 70 points de base à 11,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 8,62 milliards de dollars, avec des progressions dans chacun de ses segments d'activité. Pour tenir compte de l'impact de la pandémie de Covid-19, Northrop Grumman abaisse ses objectifs annuels pour anticiper désormais un BPA ajusté entre 21,80 et 22,20 dollars, ainsi que des revenus entre 35 et 35,4 milliards de dollars.

Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN NYSE -4.01%