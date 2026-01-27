Northrop Grumman affiche un bénéfice trimestriel en hausse, l'incertitude géopolitique alimentant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone et Aishwarya Jain

L'équipementier aéronautique et de défense Northrop Grumman NOC.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre, aidé par de fortes ventes dans son activité aéronautique dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues.

La forte demande en armement, alimentée par l'escalade des tensions au Moyen-Orient et le conflit Russie-Ukraine, a stimulé les ventes de Northrop Grumman et d'autres entreprises de défense.

Les tensions mondiales ont également été exacerbées par les politiques menées par le président américain Donald Trump - notamment la capture du président vénézuélien et une tentative agressive d'acquisition du Groenland - qui ont exacerbé les tensions en Amérique du Sud et plongé l'alliance de l'Otan dans un état d'incertitude sans précédent.

Les ventes du segment aéronautique de Northrop, qui produit l'avion d'attaque à long rayon d'action B-21 Raider et les fuselages des avions F-35 de Lockheed Martin LMT.N , ont augmenté de 18 % au cours du quatrième trimestre.

La société Northrop, basée à Falls Church, en Virginie, a également enregistré de fortes ventes au quatrième trimestre dans le secteur des systèmes de mission, qui fabrique des systèmes de communication et de guerre électronique principalement pour la défense américaine et la communauté du renseignement.

Les ventes du segment des systèmes de mission ont augmenté de 10 %, en grande partie grâce à la montée en puissance des programmes de radars aéroportés restreints et à la forte demande de pièces utilisées dans l'avion F-35.

Les ventes dans les segments de la défense et de l'espace de Northrop ont augmenté de 7 % et 5 % au cours du trimestre.

Cependant, ses prévisions de ventes pour 2026 (43,5 à 44 milliards de dollars) n'ont pas atteint les estimations de Wall Street (44,24 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le fournisseur de matériel de défense a enregistré un chiffre d'affaires total de 11,71 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.

Hors éléments, son bénéfice par action s'est élevé à 7,23 dollars au cours du trimestre, contre 6,39 dollars l'année dernière.