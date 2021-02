Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Northrop Grumman : accord de rachat d'actions accélérés Cercle Finance • 01/02/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Northrop Grumman annonce avoir conclu un accord de rachat d'actions accélérés avec Goldman Sachs pour racheter pour deux milliards de dollars d'actions ordinaires, dans le cadre de son autorisation de rachats d'actions pour 5,8 milliards restante. En vertu de l'accord, le groupe de défense recevra la livraison initiale d'environ 5,9 millions d'actions le 2 février, ce qui représente environ 85% des rachats d'actions prévus, sur la base du cours de clôture du 29 janvier 2021. Le nombre final d'actions à racheter sera basé sur le prix moyen pondéré des volumes de Northrop Grumman pendant la durée de la transaction, moins une décote. L'opération devrait être achevée au deuxième trimestre 2021.

