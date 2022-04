Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: veut racheter le polonais Alumetal information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro annonce une offre publique d'achat de 100% des actions du recycleur polonais Alumetal S.A, une société cotée à la Bourse de Varsovie, pour 68,4 PLN par action en espèces, ce qui représente un prix d'achat total d'environ 1,066 milliard de PLN (environ 232 millions d'euros).



La transaction implique une valeur d'entreprise d'environ 1,332 milliard de PLN (environ 290 millions d'euros) sur la base de la dernière dette nette publiée pour l'exercice 2021 et des dividendes à payer de 106 millions de PLN (environ 23 millions d'euros), la date de paiement des dividendes étant le 27 juillet 2022. La réalisation de l'offre publique d'achat est soumise aux conditions habituelles.



Hydro s'est fixé comme ambition pour 2025 de doubler son recyclage des déchets post-consommation (PCS) et d'augmenter l'EBITDA annuel du recyclage dans une fourchette de 0,7 à 1,1 milliard de NOK d'ici 2025.



Suite à l'acquisition d'Alumetal, Hydro augmentera l'utilisation du PCS d'environ 150 ktpa, ce qui, avec les projets de recyclage récemment annoncés, permettra à Hydro de réaliser son ambition de doubler l'utilisation du PCS d'ici 2025. L'acquisition permettra une augmentation annuelle de l'EBITDA de 47 millions d'euros sur la base des données financières d'Alumetal pour 2021.



Le prix de l'offre représente une prime de 4,7 % par rapport au cours de clôture de la veille de l'annonce. La période de souscription de l'offre devrait commencer le 13 juin et expirer le 12 juillet 2022.



' Nous sommes impatients d'unir nos forces pour développer une offre encore meilleure d'aluminium recyclé à faible teneur en carbone pour nos clients', déclare Eivind Kallevik, vice-président exécutif d'Hydro Aluminium Métal.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.