Norsk Hydro: un dividende exceptionnel annoncé

(CercleFinance.com) - Le norvégien Norsk Hydro, numéro huit mondial de la production d'aluminium, a annoncé vendredi le versement d'un dividende exceptionnel sur la base de ses performances dégagées l'an dernier.



Hydro a précisé que ce coupon additionnel de 1,45 couronne norvégienne par action (environ 0,15 euro par titre) serait distribué à ses actionnaires le 30 septembre.



Le groupe industriel avait fait état en début d'année d'un bénéfice net plus que triplé au titre de l'exercice 2021, une performance notamment due aux niveaux 'record' atteints par les prix de l'aluminium.



Suite à cette annonce, le titre Hydro progressait de 1,4% ce vendredi en Bourse d'Oslo. La valeur de l'action a été quasiment multipliée par trois au cours des deux dernières années.





