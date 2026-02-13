Norsk Hydro signale des faiblesses dans le secteur de l'aval, les actions chutent

par Jesus Calero

Le producteur d'aluminium Norsk Hydro NHY.OL a souligné la faiblesse persistante des marchés en aval lorsqu'il a annoncé des bénéfices de base pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les prévisions du marché, faisant chuter ses actions de 4 % vendredi.

Hydro est confronté à des perspectives changeantes alors que l'UE se prépare à imposer des coûts du carbone sur les importations d'aluminium, une mesure qui pourrait favoriser son métal à faible émission, même si l'augmentation de l'offre mondiale et la baisse des coûts de production laissent entrevoir des marchés plus équilibrés.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 5,59 milliards de couronnes norvégiennes (585,23 millions de dollars) au cours de la période octobre-décembre, en baisse par rapport aux 7,7 milliards de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de base de 5,2 milliards de couronnes, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les analystes de JPMorgan et de RBC ont déclaré que l'amélioration des performances en amont et de la génération de liquidités était partiellement compensée par des tendances plus faibles dans les activités en aval dans les prévisions de l'entreprise pour le premier trimestre, ce qui suggère une marge limitée pour une amélioration générale des bénéfices à court terme.

La hausse des prix des métaux et la production régulière en amont ont soutenu les résultats des divisions aluminium métal et bauxite et alumine, fournissant le principal soutien en dépit d'une couronne norvégienne plus forte.

En aval, les performances se sont affaiblies. L'activité d'extrusion est devenue déficitaire en raison de la baisse des marges et des volumes, tandis que les marchés des métaux sont devenus négatifs en raison de la faiblesse des activités commerciales et des effets de stock.

Les prix de l'alumine au cours du trimestre ont été inférieurs d'environ 55 % à ceux de l'année précédente, l'augmentation de l'offre en Chine ayant rapproché les prix des coûts de production.

Environ 70 % de la production d'aluminium primaire est cotée à environ 2 803 dollars la tonne, les primes étant estimées entre 380 et 430 dollars.

Le directeur général Eivind Kallevik a déclaré lors d'un appel téléphonique que les carnets de commandes d'extrusion sont généralement à court terme et qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur une reprise au second semestre, la demande dépendant d'une croissance économique plus large.

Goldman Sachs prévoit que l'aluminium aura du mal à se maintenir au-dessus de 3 000 dollars la tonne, tandis que d'autres estiment que la baisse des coûts de production a abaissé la courbe des coûts marginaux de l'industrie, ce qui laisse présager un soutien structurel des prix plus faible dans les années à venir. (1 $ = 9,5518 couronnes norvégiennes)