Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: objectifs 2030 axés sur la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a dévoilé mercredi à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs ses objectifs à horizon 20230, qui font largement la part belle à la décarbonation de ses activités.



Le groupe industriel norvégien explique qu'il entend 'saisir les opportunités' qui se présentent du côté de la demande accrue à destination d'un aluminium plus sobre en carbone.



Il prévoit ainsi d'accélérer sa croissance dans le recyclage et l'extrusion de l'aluminium, avec des ambitions accrues dans le domaine des énergies renouvelables.



Pour 2023, Hydro dit anticiper des investissements de l'ordre de 22,5 milliards de couronnes, soit un milliard de moins que sa précédente prévision, un montant qui devrait ensuite se maintenir autour de 15 milliards en 2024, tout comme au cours des quatre exercices suivants.



La société maintient par ailleurs son objectif de reverser à ses actionnaires entre 50% et 60% de son bénéfice net ajusté 2023 sous forme de dividende.



Suite à ces annonces, le titre Norsk Hydro cédait 1,2% mercredi matin à la Bourse d'Oslo.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.