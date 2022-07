Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: le titre grimpe après des résultats 'record' information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a fait état vendredi de résultats 'record' au titre du deuxième trimestre, l'aluminier norvégien ayant notamment profité d'une forte demande pour ses produits les plus 'verts'.



Le groupe industriel dit ainsi avoir dégagé sur les trois mois écoulés un bénéfice d'exploitation (Ebitda) ajusté de 11,6 milliards de couronnes (1,1 milliard d'euros) contre 6,6 milliards il y a un an.



Suite à ces solides performances, Hydro a décidé d'améliorer la distribution proposée à ses actionnaires, notamment via le versement de trois milliards de couronne de dividendes additionnels.



Le groupe prévoit également de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de l'ordre de deux milliards de couronnes.



Seule ombre au tableau, Norsk Hydro reconnaît percevoir une incertitude grandissante sur ses marchés du fait de l'envolée des prix de l'énergie et de l'affaiblissement de la demande pour les produits à base d'aluminium.



Les investisseurs n'en prenaient cependant pas ombrage et portaient l'action en hausse de 5,6% ce vendredi à la Bourse d'Oslo.





