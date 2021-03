Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro : le titre bien orienté après une cession Cercle Finance • 05/03/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - L'action Norsk Hydro s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse d'Oslo dans le sillage de l'annonce par le groupe norvégien de la cession de son activité de produits d'acier laminés plats. A 12h30, le titre s'octroie 2,3%. Au même instant, l'indice OSEBX avance de 1,4%. Hydro a officialisé ce matin la cession de sa branche de produits laminés plats au fonds d'investissement américain KPS Capital Partners sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,38 milliard d'euros. Le groupe industriel, qui avait lancé une revue stratégique concernant la division en 2019, explique que l'opération va lui permettre d'améliorer sa rentabilité tout en favorisant son profil en termes de développement durable. Le périmètre de la transaction inclut sept usines, une centre R&D, plusieurs bureaux commerciaux dans le monde, ainsi qu'un effectif de l'ordre de 5000 employés, essentiellement répartis en Norvège et en Allemagne. L'opération est accueillie plutôt favorablement par les analystes. 'Si le prix de vente est très inférieur à nos prévisions, une cession constituait sans doute le dernier espoir de l'équipe de management', écrivent ce matin les équipes d'AlphaValue. 'D'un autre côté, cette décision ouvre la voie à une amélioration plus rapide que prévu des résultats, et donc renforce le scénario de dividendes plus généreux', souligne le bureau d'études parisien.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.