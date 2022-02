Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: le site brésilien d'Albras en partie à l'arrêt information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - Le groupe norvégien Norsk Hydro, l'un des plus grands producteurs d'aluminium du monde, a annoncé lundi que son site brésilien d'Albras avait été partiellement mis à l'arrêt samedi du fait d'une coupure de courant survenue au niveau d'un distributeur interne.



Hydro précise que la panne concerne l'une des quatre lignes de production de l'usine, une unité qui produit à elle seule 110.000 tonnes d'aluminium liquide par an.



La panne s'est déclarée dans une série de cuves d'électrolyse, ce qui a entraîné l'arrêt de la ligne concernée, explique Norsk Hydro, qui note que les trois autres lignes de production fonctionnent normalement.



Le groupe industriel ajoute qu'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences financières de l'incident, voire pour envisager une date de redémarrage de l'activité.



Hydro produit chaque année quelque 460.000 tonnes d'aluminium au sein du site, dont il contrôle 51% du capital aux côtés de Nippon Amazon Aluminium qui en détient les 49% restants.



Le site est localisé dans la ville de Barcarena, dans l'état de Para, au nord du Brésil, non loin de sa raffinerie d'alumine d'Alunorte.



En Bourse, à Oslo, le titre perdait 0,3% après cette nouvelle.





