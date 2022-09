Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 12:08









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de deux milliards de couronnes norvégiennes, soit près de 200 millions d'euros.



Le producteur d'aluminium explique prévoir l'acquisition de 100 millions d'actions, destinées à être annulées par la suite, représentant l'équivalent de 1,6% de son capital au cours de Bourse actuel.



Ces opérations de rachats de titres débuteront sur le marché le 26 septembre prochain pour se poursuivre jusqu'au 29 mars 2023.



Le groupe industriel avait annoncé le mois dernier son intention de verser un dividende exceptionnel sur la base de ses solides performances financières dégagées en 2021, à la faveur des cours 'record' de l'aluminium





