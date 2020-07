Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro : hausse des bénéfices au 2ème trimestre Cercle Finance • 22/07/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le norvégien Norsk Hydro a déclaré que ses bénéfices du deuxième trimestre avaient augmenté, stimulés par la montée en puissance de la production dans une usine au Brésil, la plus grande production d'aluminium au monde. L'EBIT sous-jacent de Norsk Hydro était de 949 millions de couronnes norvégiennes pour le deuxième trimestre, contre 875 millions de couronnes norvégiennes pour le même trimestre de l'année dernière. Le groupe industriel - qui était autrefois la plus grande entreprise de Norvège en termes de capitalisation boursière - a déclaré que la montée en puissance de la production de sa société brésilienne Alunorte à des coûts records a contribué positivement aux résultats. Ces éléments positifs ont plus que compensé l'impact de la pandémie de Covid-19, qui ont pesé sur les prix et les volumes, a rajouté le groupe. Cependant, le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 21% à 30,9 milliards de couronnes norvégiennes, a déclaré le groupe, tout en notant que la situation sur le Covid-19 continue de provoquer 'une incertitude significative sur le marché'.

