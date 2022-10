Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: enquête de l'UE sur l'acquisition d'Alumetal information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition d'Alumetal par Norsk Hydro au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Commission craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence dans la production et la fourniture d'alliages de fonderie et d'alliages mères d'aluminium dans l'Espace économique européen.



Cette acquisition pourrait en effet permettre à Norsk Hydro de renforcer sa position de leader en tant que fournisseur d'alliages d'aluminium pour fonderie en éliminant un concurrent en pleine croissance capable de mettre sur le marché des produits d'aluminium recyclé moins chers et avancés.



La Commission va maintenant mener une enquête approfondie sur les effets de l'opération envisagée. Elle visera à garantir que l'acquisition d'Alumetal par Norsk Hydro n'aura pas d'impact négatif sur le paysage concurrentiel de certains marchés de l'aluminium, en particulier celui des produits en aluminium vert pour les clients automobiles européens.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.