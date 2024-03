Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Norsk Hydro: Eivind Kallevik, futur p.d.-g. de la société information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Eivind Kallevik a été nommé président-directeur général de la société norvégienne d'aluminium et d'énergies renouvelables Norsk Hydro ASA.



Il succède ainsi à Hilde Merete Aasheim, qui a décidé de se retirer après cinq ans. La nomination prendra effet le 13 mai 2024.



Eivind Kallevik est actuellement vice-président exécutif et responsable du secteur d'activité Aluminium Métal d'Hydro, poste qu'il occupe depuis 2019.



De 2013 à 2019, il a occupé le poste de CFO chez Hydro. Avant cela, Kallevik a occupé plusieurs postes de direction chez Hydro, notamment dans le secteur d'activité Bauxite et alumine et dans le secteur de l'aluminium en aval.





