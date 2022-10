Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: Ebitda en hausse de 35% au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a fait état mardi d'une hausse de 35% de son résultat opérationnel au troisième trimestre, tout en se déclarant 'bien positionné' en dépit de la complexité actuelle de ses marchés.



Le groupe norvégien, l'un des premiers aluminiers mondiaux, a dégagé sur les trois mois écoulés un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 9,7 milliards de couronnes (930 millions d'euros) contre 7,2 milliards il y a un an.



'La hausse des prix des métaux et de l'alumine, la compensation carbone et des effets de change favorables ont contribué positivement à nos résultats, même si ces éléments ont été partiellement compensés par la remontée de nos coûts fixes et des prix des matières premières en amont', explique la société.



Le bénéfice net issu des opérations poursuivies s'est ainsi monté à 6,8 milliards de couronnes sur la période.



La société rappelle qu'elle a récemment versé à ses actionnaires un dividende additionnel de 1,45 couronne par action, soit un montant total de trois milliards de couronnes, et démarré un programme de rachat d'actions de deux milliards de couronnes.



Cotée à la Bourse d'Oslo, l'action Hydro grapillait 0,1% suite à cette publication sans surprise.





