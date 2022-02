Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: des résultats 'record' au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a fait état mardi de résultats 'record' au titre de son quatrième trimestre, une performance qu'il explique par les conditions de marché toujours très 'serrées' sur le secteur de l'aluminium.



Le groupe norvégien dit avoir dégagé sur les trois derniers mois de 2021 un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de 9,01 milliards de couronnes, contre 3,40 milliards un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, son résultat opérationnel (Ebitda) ressort à 28,01 milliards de couronnes, contre 13,10 milliard en 2020.



Dans son communiqué, Hydro explique avoir profité de la vigueur des cours des métaux et de l'alumine, mais aussi d'une augmentation de ses volumes de production.



Sa branche d'énergie hydroélectrique, Hydro Energy, a quant à elle bénéficié de l'envolée des prix énergétiques en Europe.



S'il souligne que l'économie mondiale est désormais revenue à ses niveaux d'avant la pandémie, le groupe met aussi en évidence un ralentissement palpable de la croissance au 4ème trimestre.



Invoquant notamment des problèmes d'approvisionnement et la remontée de l'inflation, Hydro évoque une 'incertitude grandissante' au niveau de ses perspectives.



Peu avant 12h00, l'action Norsk Hydro avançait de 0,3% à la Bourse d'Oslo dont l'indice de référence, l'OSEBX, était globalement stable. Le titre a progressé de plus de 75% sur les 12 derniers mois, soutenu par la hausse de la demande mondiale d'aluminium.





