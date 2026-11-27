Norse Atlantic dépose le bilan et suspend ses vols alors que la guerre en Iran secoue le secteur aérien

La compagnie low-cost Norse Atlantic NORSE.OL a annoncé vendredi qu’elle allait déposer une demande de mise en faillite pour sa principale unité opérationnelle norvégienne et qu’elle suspendait la vente de billets et annulait tous ses vols, devenant ainsi la dernière victime en date de la flambée des coûts du carburant liée à la guerre en Iran.

Norse est la deuxième compagnie aérienne européenne à faire l’objet d’une procédure de faillite cette année, après la lettone airBaltic , ce qui met en évidence l’impact de la guerre en Iran sur les transporteurs qui sont entrés dans la crise sans couverture contre les risques liés au carburant, alors que les prix du kérosène ont grimpé en flèche.

La société a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir un financement suffisant pour répondre à ses besoins de liquidités à court terme, le conseil d’administration ayant décidé de déposer, le 27 novembre, une demande de mise en faillite auprès du tribunal de district d’Agder, en Norvège, pour sa filiale opérationnelle.

“Le conseil d’administration, la direction et les conseillers de la société cotée Norse Atlantic ASA et de la filiale britannique s’efforcent de trouver une solution pour que le reste de l’activité puisse poursuivre ses opérations”, a déclaré Eivind Roald, directeur général de Norse, dans un communiqué.

Roald a tenu une réunion virtuelle avec le personnel de Norse à 13 h 00 GMT, selon les médias norvégiens. La compagnie comptait 1 071 employés au 30 juin, comme l’indique son dernier rapport trimestriel.

La compagnie aérienne déconseille aux passagers de se rendre à l’aéroport, car elle a cessé ses vols. Elle précise que les clients peuvent déposer une demande de remboursement dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, bien que cela ne garantisse pas le paiement, et que le service client n’est plus disponible.

“C’est une journée très difficile pour les pilotes et leurs familles, ainsi que pour tous les autres salariés de Norse. Nos pensées vont également aux passagers dont les voyages sont désormais annulés”, a déclaré le conseil d’administration de l’Association des pilotes de Norse Atlantic dans un communiqué adressé à Reuters.

LES PROPRIÉTAIRES D’AVIONS RÉSILIENT LEURS CONTRATS DE LOCATION

Plus tôt vendredi, la compagnie aérienne a indiqué que les sociétés de leasing propriétaires de sa flotte de 12 appareils avaient résilié leurs contrats de location.

Norse Atlantic avait déclaré mercredi que sa situation financière était “critique”, et le lendemain , elle avait suspendu ses vols et averti que le conseil d’administration pourrait déposer le bilan à moins d’obtenir un financement.

En 2021, Norse avait signé des contrats de location à long terme portant sur neuf Boeing 787 Dreamliner auprès de la société irlandaise AerCap Holdings AER.N et sur six Dreamliner auprès de la société singapourienne BOC Aviation Ltd 2588.HK . Elle a par la suite restitué trois de ces appareils à AerCap.

“La société conteste la validité des avis de résiliation”, a déclaré Norse dans un communiqué.

Les contrats de location avec AerCap devaient courir sur environ 12 ans pour chaque appareil, tandis que ceux conclus avec BOC devaient s’étendre sur 16 ans, selon le dernier rapport annuel de Norse.

“Même s’ils contestent ces avis, la situation semble assez tranchée. À moins d’obtenir gain de cause, ils ne pourront pas reprendre leurs activités”, a déclaré l’analyste aéronautique John Strickland.

Contactée par Reuters, la BOC a refusé de commenter. AerCap n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA PIRE CRISE DU SECTEUR AÉRIEN DEPUIS LA PANDÉMIE

Fondée en 2021 par l'entrepreneur Bjorn Tore Larsen, Norse cherchait à relancer les vols transatlantiques à bas prix après que Norwegian Air NAS.OL eut abandonné ses opérations long-courrières pendant la pandémie.

Mais en tant qu’acteur exclusivement long-courrier, Norse Atlantic ne disposait pas de services “d’apport” assurés par des liaisons régionales, ce qui, selon les analystes du secteur dès le début, risquait d’entraver ses efforts pour remplir les vols transatlantiques de cette compagnie aérienne naissante.

La compagnie aérienne s’est ensuite diversifiée dans les services d’affrètement et de location d’avions, car elle peinait à dégager des bénéfices uniquement grâce à ses vols réguliers.

Le secteur aérien mondial traverse sa pire crise depuis la pandémie de COVID-19, alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février, perturbe les opérations, fait grimper les prix du carburant et entraîne une forte hausse des coûts pour les compagnies aériennes.