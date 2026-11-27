Norse Atlantic dépose le bilan et suspend ses vols alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts du carburant

La compagnie low-cost Norse Atlantic NORSE.OL a annoncé vendredi qu’elle déposait une demande de mise en faillite pour sa principale unité opérationnelle norvégienne après avoir suspendu la vente de billets et annulé tous ses vols, devenant ainsi la dernière victime en date de la flambée des coûts du carburant liée à la guerre en Iran.

Norse sera la deuxième compagnie aérienne européenne à entrer officiellement en procédure de faillite cette année, après la lettone airBaltic , ce qui met en évidence l’impact de la guerre en Iran sur les transporteurs qui sont entrés dans la crise sans couverture contre les risques liés au carburant, alors que les prix du kérosène ont grimpé en flèche.

“Nous n’avons pas pu absorber ces coûts supplémentaires… C’est le carburant qui a causé la chute de cette entreprise,” a déclaré le directeur général Eivind Roald à la chaîne publique norvégienne NRK.

N’ayant pas réussi à obtenir de nouveaux financements pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme, le conseil d’administration a annoncé qu’il demanderait au tribunal de district d’Agder, en Norvège, de placer la filiale d’exploitation en procédure de faillite.

LES PROPRIÉTAIRES D'AVIONS RÉSILIENT LEURS CONTRATS DE LOCATION

Plus tôt dans la journée de vendredi, la compagnie aérienne a indiqué que les sociétés de leasing propriétaires de sa flotte de 12 appareils avaient résilié leurs contrats .

Norse Atlantic avait déclaré mercredi que sa situation financière était “critique”, avant d’avertir le lendemain que le conseil d’administration pourrait déposer le bilan s’il ne parvenait pas à obtenir de financement.

En 2021, Norse avait signé des contrats de location à long terme portant sur neuf Boeing 787 Dreamliner auprès de la société irlandaise AerCap Holdings AER.N et sur six Dreamliner auprès de la société singapourienne BOC Aviation Ltd 2588.HK . Elle a par la suite restitué trois de ces appareils à AerCap.

“La société conteste la validité des avis de résiliation,” a déclaré Norse dans un communiqué.

Les contrats de location avec AerCap devaient courir sur environ 12 ans pour chaque appareil, tandis que ceux conclus avec BOC devaient s’étendre sur 16 ans, selon le dernier rapport annuel de Norse.

Contactée par Reuters, BOC a refusé de commenter. AerCap n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'AVENIR DE LA FILIALE BRITANNIQUE DE NORSE EST INCERTAIN

Le directeur général de Norse, Eivind Roald, a tenu une réunion virtuelle avec le personnel à 13h00 GMT, selon les médias norvégiens. La compagnie comptait 1.071 employés au 30 juin, comme l’indique son dernier rapport trimestriel.

La compagnie aérienne déconseille aux passagers de se rendre à l’aéroport, précisant que le service client n’est plus disponible et que les passagers pourraient déposer une demande de remboursement dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, bien que cela ne garantisse pas le paiement .

“C'est une journée très difficile pour les pilotes et leurs familles, ainsi que pour tous les autres employés de Norse. Nos pensées vont également aux passagers dont les voyages sont désormais annulés,” a déclaré le conseil d'administration de la Norse Atlantic Pilots Association dans un communiqué adressé à Reuters.

L'Autorité de l'aviation civile britannique a indiqué que la société mère de Norse cherchait une solution qui permettrait à la filiale britannique de poursuivre ses activités.

“Le conseil d’administration, la direction et les conseillers de la société cotée Norse Atlantic ASA et de la filiale britannique s’efforcent de trouver une solution pour que le reste de l’activité puisse poursuivre ses opérations,” a déclaré Eivind Roald, de Norse, dans un communiqué.

LA PIRE CRISE DU SECTEUR AÉRIEN DEPUIS LA PANDÉMIE

Fondée en 2021 par l’entrepreneur Bjorn Tore Larsen, Norse cherchait à relancer les vols transatlantiques à bas prix après que Norwegian Air eut abandonné ses opérations long-courriers pendant la pandémie.

Mais en tant qu’acteur exclusivement long-courrier, Norse Atlantic ne disposait pas de services « d’apport » assurés par des liaisons régionales, ce qui, selon les analystes du secteur dès le début, risquait d’entraver ses efforts pour remplir ses vols transatlantiques .

La compagnie aérienne s'est ensuite diversifiée dans les services d'affrètement et de location d'avions, car elle peinait à dégager des bénéfices uniquement grâce à ses vols réguliers.

Norse proposait des vols bon marché vers les États-Unis au départ de la Norvège et de la Suède, bien qu’elle ait récemment cessé de desservir New York afin de réduire ses coûts, dans l’espoir d’attirer davantage de clients en Asie.

Elle détenait également des créneaux horaires stratégiques dans les aéroports britanniques, reliant Londres-Gatwick et Manchester au Cap et à Bangkok.

Le secteur aérien mondial traverse sa pire crise depuis la pandémie de COVID-19, le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février, perturbant les opérations et faisant grimper les coûts des compagnies aériennes.

Tony Payne, associé au sein du cabinet d’avocats international DLA Piper, a déclaré que Norse était la 12e compagnie aérienne européenne en difficulté financière depuis février, citant les récentes restructurations des compagnies espagnoles Volotea et Plus Ultra.

“Plutôt que d’assister à une vague de fusions de grandes compagnies aériennes, les transporteurs financièrement plus solides pourraient acquérir des avions, recruter du personnel navigant et se développer sur les liaisons abandonnées par des concurrents plus fragiles,” a déclaré M. Payne.