Faute d'avoir obtenu les financements nécessaires à la poursuite de son activité, la compagnie aérienne low cost long-courrier tente désormais de sauver une partie de ses opérations, notamment au Royaume-Uni.

Norse Atlantic ASA a annoncé vendredi que le conseil d'administration de sa filiale opérationnelle norvégienne, Norse Atlantic Airways AS, détenue à 100%, avait décidé de déposer le bilan auprès du tribunal d'Agder. Un administrateur judiciaire va être désigné pour "piloter" la suite de la procédure.

Cette annonce intervient quelques heures après que le groupe a indiqué avoir reçu de ses bailleurs des notifications de résiliation des contrats de location portant sur l'intégralité de sa flotte, soit 12 appareils. Norse Atlantic indique toutefois contester la validité de ces notifications.

Malgré ses efforts, le transporteur n'est pas parvenu à réunir les fonds nécessaires pour couvrir ses besoins de liquidités à court terme. Plusieurs options restent à l'étude afin de préserver la valeur des actifs dans l'intérêt des parties prenantes.

La maison mère Norse Atlantic ASA, cotée sur Euronext Expand à Oslo, ainsi que les autres sociétés du groupe, ne sont pas concernées par le dépôt de bilan. La direction et les conseils de la société cotée et de sa filiale britannique travaillent à une solution permettant la poursuite des activités restantes.

Dans l'immédiat, tous les vols de Norse Atlantic sont annulés et la vente de billets a été suspendue, annonce le groupe.

Le titre recule de 75% à Oslo, affichant désormais une contraction de... 99,9% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des cours du pétrole.