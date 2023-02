Norma Capital recrute son Directeur Régional Bretagne Pays de la Loire

(AOF) - Norma Capital nomme Philippe Le Nevanen au poste de Directeur Régional Bretagne Pays de la Loire, où il assurera le développement du patrimoine de la société de gestion dans le Grand Ouest, pour l’ensemble de ses fonds, dont les 2 SCPI Vendôme Régions et Fair Invest. Rattaché à Faïz HEBBADJ, Président de Norma Capital, il aura notamment en charge le sourcing des investissements bretons et ligériens. Aussi, en lien avec les équipes du siège, il interviendra plus largement sur le territoire national.

Titulaire du diplôme de l'Institut Technique de Banque du CFPB, devenu L'École supérieure de la banque, et diplômé en Gestion de patrimoine de l'Université Rennes 2, Philippe Le Nevanen, 54 ans, a débuté sa carrière au sein du Crédit Agricole du Morbihan comme Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Il rejoint par la suite la Banque Populaire à Nantes, où il exercera comme Expert Patrimonial avant de devenir Directeur d'Agence de Banque Privée. Il occupe ensuite pendant 11 ans, le poste de Directeur Général Délégué Investissements et Développement chez Otoktone3i (ex Grand Ouest Gestion d'Actifs), flliale de gestion d'actifs immobiler d'Otoktone.