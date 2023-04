Norma Capital poursuit la labellisation ISR de ses SCPI

(AOF) - Après la labellisation de sa SCPI Fair Invest en novembre 2020 et de Vendôme Régions en novembre 2021 (toutes deux renouvelées en 2022), Norma Capital a obtenu le label ISR Immobilier pour sa dernière SCPI : NCap Continent. Cette labellisation, délivrée le 17 mars 2023 par l’AFNOR Certification, récompense l’action de Norma Capital en faveur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Lancée début 2023, Ncap Continent vient compléter l’offre grand public de Norma Capital, en ciblant les marchés tertiaires porteurs, principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités.

