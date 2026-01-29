Norfolk Southern affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à la maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norfolk Southern NSC.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à des contrôles de coûts dans un contexte de demande de fret inégale et de tensions macroéconomiques persistantes.

Ces résultats interviennent après que le Surface Transportation Board américain a renvoyé, au début du mois, le projet de fusion de 85 milliards de dollars d'Union Pacific

UNP.N avec la société pour qu'il soit révisé.

Le Surface Transportation Board a jugé le dossier de fusion de décembre incomplet, mais le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, a déclaré qu'il s'agissait d'une demande de routine et que l'opération était toujours en bonne voie pour être conclue au cours du premier semestre de 2027.

En octobre, Norfolk a déclaré qu'elle s'attendait à des fluctuations futures de son chiffre d'affaires en raison de la "réaction des concurrents" au projet de fusion, qui a déjà entraîné une baisse de 2 % des volumes intermodaux au troisième trimestre. Le transport intermodal implique deux ou plusieurs moyens de transport pour les marchandises.

Au quatrième trimestre, Norfolk a économisé plus de 215 millions de dollars, grâce à des gains de productivité, a déclaré le directeur général Mark George lors de la publication des résultats de la société jeudi.

"En 2026, l'environnement de la demande reste incertain", a-t-il ajouté.

Les recettes d'exploitation des chemins de fer pour le quatrième trimestre ont chuté de 2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3 milliards de dollars. Les volumes ferroviaires ont chuté de 4 % par rapport à l'année précédente.

Norfolk, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, a déclaré un bénéfice ajusté de 3,22 dollars par action pour le trimestre, contre 3,04 dollars par action l'année précédente.

Sur une base ajustée, le ratio d'exploitation de la société - une mesure clé de l'efficacité - était de 65,3 % pour le trimestre, soit une détérioration de 40 points de base par rapport à l'année précédente.