Nordstrom abaisse ses prévisions annuelles dans un contexte de forte inflation

(AOF) - La chaîne américaine de grands magasins Nordstrom a abaissé ses prévisions annuelles dans un contexte d'inflation élevée qui affecte la demande. L'action chutait d'environ 10% dans les transactions après la clôture de Wall Street. Le distributeur américain haut de gamme a dévoilé un bénéfice net de 126 millions de dollars pour le deuxième trimestre (contre 80 millions) et un BPA de 0,77 dollar (contre 0,49 dollar).

Le chiffre d'affaires, qui ressort à 4,095 milliards de dollars, a bondi de 12 % par rapport à la même période de l'exercice 2021, dépassant les niveaux de ventes pré-pandémique.

"Bien que nos résultats trimestriels ont été conformes à nos précédentes perspectives, le trafic et la demande des clients se sont considérablement ralentis à partir de la fin juin, principalement chez Nordstrom Rack. Nous ajustons nos plans et prenons des mesures pour naviguer dans cette dynamique à court terme, notamment en alignant les stocks et les dépenses sur les tendances récentes, et nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques et financiers à long terme", a déclaré le président-directeur général Erik Nordstrom.

Nordstrom a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action, qui se situent désormais entre 2,45 et 2,75 dollars, contre 3,38 à 3,68 dollars précédemment.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.